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「驚奇隊長」就是惹人厭？布麗拉森又討罵 粉絲不捨

記者蘇詠智／即時報導
布麗拉森接演「驚奇隊長」後，就一直被酸民攻擊。（路透資料照片）
布麗拉森接演「驚奇隊長」後，就一直被酸民攻擊。（路透資料照片）

漫威群俠之中，「驚奇隊長」布麗拉森始終是個爭議焦點，照說身為指標性超級英雄，她應該像「鋼鐵人」小勞勃道尼、前「美國隊長」克里斯伊凡等那樣受歡迎，偏偏許多網友就愛攻擊她，覺得她就是張牙舞爪、仇視男性的女性主義者，對她的一舉一動都看不順眼，還很愛傳她得罪了漫威大家庭的其他男星，連不討厭她的觀眾都快要看不下去。

近日漫威所屬的迪士尼舉辦「D23粉絲大會」，布麗拉森當然也到場，「綜藝報」記者馬上問道：「妳還會繼續當『驚奇隊長』多久呢？」布麗答道：「我不知道耶，有誰希望我再演呢？」記者笑了，直呼她謙虛了，她仍然重覆表示自己真的不知道怎答案。就是這麼簡短的問答，酸民還是不滿意，繼續在社群網站上開罵。

有人寫道：「為什麼布麗拉森放任自己在這麼多的訪問中，盡可能的令人無法忍受又不討喜？可能因為她在今日所有在好萊塢工作的演員中，有最自我膨脹的自尊吧？」另有人附和：「看起來布麗拉森永遠都在用自己的方法盡可能的不討人喜愛。人家不過是問妳個問題，不要再把它變成另一次妳對於網友耿耿於懷、在腦中揮之不去的被動攻擊。 」

布麗的粉絲則覺得她真的非常倒楣，寫道：「現在布麗拉森簡直無法喘息，那些厭女者就算沒理由都會找她麻煩。」影迷為她聲援：「我很討厭某些人這樣對待她，她很棒，我愛布麗拉森，我也覺得『驚奇隊長』不錯。」

布麗拉森近日又因為回答問題被網友罵。（歐新社資料照片）
布麗拉森近日又因為回答問題被網友罵。（歐新社資料照片）

漫威 社群網站 迪士尼

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