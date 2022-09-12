「驚奇隊長」就是惹人厭？布麗拉森又討罵 粉絲不捨

布麗拉森接演「驚奇隊長」後，就一直被酸民攻擊。（路透資料照片）

漫威 群俠之中，「驚奇隊長」布麗拉森始終是個爭議焦點，照說身為指標性超級英雄，她應該像「鋼鐵人」小勞勃道尼、前「美國隊長」克里斯伊凡等那樣受歡迎，偏偏許多網友就愛攻擊她，覺得她就是張牙舞爪、仇視男性的女性主義者，對她的一舉一動都看不順眼，還很愛傳她得罪了漫威大家庭的其他男星，連不討厭她的觀眾都快要看不下去。

近日漫威所屬的迪士尼 舉辦「D23粉絲大會」，布麗拉森當然也到場，「綜藝報」記者馬上問道：「妳還會繼續當『驚奇隊長』多久呢？」布麗答道：「我不知道耶，有誰希望我再演呢？」記者笑了，直呼她謙虛了，她仍然重覆表示自己真的不知道怎答案。就是這麼簡短的問答，酸民還是不滿意，繼續在社群網站 上開罵。

有人寫道：「為什麼布麗拉森放任自己在這麼多的訪問中，盡可能的令人無法忍受又不討喜？可能因為她在今日所有在好萊塢工作的演員中，有最自我膨脹的自尊吧？」另有人附和：「看起來布麗拉森永遠都在用自己的方法盡可能的不討人喜愛。人家不過是問妳個問題，不要再把它變成另一次妳對於網友耿耿於懷、在腦中揮之不去的被動攻擊。 」