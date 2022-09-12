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神速切割 中國男神李易峰嫖娼一夕掉30萬粉、拔華鼎獎

記者黃保慧／即時報導
中國戲劇男神李易峰被爆嫖娼遭逮，形象全毀。圖／摘自微博
中國戲劇男神李易峰被爆嫖娼遭逮，形象全毀。圖／摘自微博

中國戲劇男神李易峰因演出「古劍奇譚」、「盜墓筆記」走紅，近日竟爆出嫖娼被逮事件，一夕間不但形象全毀，諸多關於性事癖好也被起底，形象崩壞，他的13個代言全丟光，就連演出節目方面也都陸續下架，足見中國切割的速度之快。

李易峰疑似嫖娼被逮消息曝光後，10日工作室一度發聲明澄清，但深夜文章又突然被消失，11日被北京警方通報招認多次嫖娼，黑料也開始不斷爆出，有傳他玩選妃，一次就挑7個女生，更揭露之前6月時李易峰在上海嫖娼就被逮過，關了14天，這次已是第3次，還指出他更嫖過未成年少女，給了對方6千元人民幣（約866美元），各種誇張的料四起。

一夕形象全毀，他除了被依法予以行政拘留，工作、作品全被消失，2022年他主演的兩部待播電影「操場」、「動物世界2」也將受到影響，就連母校四川影視學院都連夜撕下李易峰海報。而在李易峰官方微博的評論下方，一夜之間竟然有30萬人脫粉，退去的不只粉絲，就連頭銜光芒也沒了，根據「華鼎獎榮譽稱號管理辦法」，決定取消演員李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。

中國戲劇男神李易峰被爆嫖娼遭逮，形象全毀。圖／摘自微博
中國戲劇男神李易峰被爆嫖娼遭逮，形象全毀。圖／摘自微博

李易峰 北京 電影

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