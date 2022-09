「印第安納瓊斯5」預告片 哈里遜福特感性揭幕

影星哈里遜福特。(Getty Images)

影星哈里遜福特在迪士尼 D23博覽會第2天公布其備受期待的新電影 「印第安納瓊斯5」預告片,獲在場觀眾起立鼓掌。深受感動的他哽咽表示,這部新片「非常棒」。

法新社報導,來自世界各地數以千計粉絲湧入迪士尼(Disney)在加州安那罕(Anaheim)舉行的大型派對,親眼目睹他們最喜愛角色的風采,並且觀賞期待已久電影和系列片首度曝光。

影片來源:YouTube

D23博覽會(D23 Expo)第2天推出迪士尼、盧卡斯影業(Lucasfilm)、漫威(Marvel)及二十世紀影業(20th Century Studios)未來數月將發行影片的預覽。

80歲的哈里遜福特(Harrison Ford)在介紹其主演的最新一集「印第安納瓊斯」(Indiana Jones)電影預告片時,在場約6000名觀眾起立鼓掌。

哈里遜福特強忍著淚水說:「我很自豪地說這一集非常棒。」隨後他指著參與演出這部電影的菲比華勒-布瑞吉(Phoebe Waller-Bridge)補充道:「這是原因之一。」

這位英國女星則回答:「跟上這傢伙很累。」

當天,盧卡斯影業發布其相當受歡迎的太空西部系列影集「曼達洛人」(The Mandalorian)預告片,主要演員佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)、詹卡洛埃斯波西托(Giancarlo Esposito)和凱蒂薩克沃夫(Katee Sackhoff)獲觀眾熱烈歡迎。

另一個受矚目的是全新「星際大戰」(Star Wars)影集「安道爾」(Andor)預告片,這是根據「星際大戰外傳:俠盜一號」(Rogue One)所衍生的劇集,內容為反抗軍間諜卡西恩.安道爾(Cassian Andor)的冒險故事,由狄艾戈魯納(Diego Luna)飾演安道爾。

來自墨西哥的狄艾戈魯納也是該劇集的執行製片,他用西班牙語向觀眾作介紹,獲得如雷掌聲。

其他預告片還包括裘德洛(Jude Law)主演的「星際大戰:骨幹兵團」(Skeleton Crew)、克里斯汀史雷特(Christian Slater)主演的「風雲際會」(Willow)、導演 強法洛(Jon Favreau)參與製作的「亞蘇卡」(Ahsoka),以及其它電影和電視劇集。

最後,在3D眼鏡幫助下,觀眾沉浸在大導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)令眾人期盼已久的「阿凡達」(Avatar)續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)世界裡。