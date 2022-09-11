我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一夫人憶911恐攻 憂胞妹遇劫機差點「嚇死」

刻畫英國王室入骨 《王冠》第五季料掀新風潮

「印第安納瓊斯5」預告片 哈里遜福特感性揭幕

中央社加州安那罕11日綜合外電報導
影星哈里遜福特。(Getty Images)
影星哈里遜福特。(Getty Images)

影星哈里遜福特在迪士尼D23博覽會第2天公布其備受期待的新電影「印第安納瓊斯5」預告片，獲在場觀眾起立鼓掌。深受感動的他哽咽表示，這部新片「非常棒」。

法新社報導，來自世界各地數以千計粉絲湧入迪士尼（Disney）在加州安那罕（Anaheim）舉行的大型派對，親眼目睹他們最喜愛角色的風采，並且觀賞期待已久電影和系列片首度曝光。

影片來源：YouTube

D23博覽會（D23 Expo）第2天推出迪士尼、盧卡斯影業（Lucasfilm）、漫威（Marvel）及二十世紀影業（20th Century Studios）未來數月將發行影片的預覽。

80歲的哈里遜福特（Harrison Ford）在介紹其主演的最新一集「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）電影預告片時，在場約6000名觀眾起立鼓掌。

哈里遜福特強忍著淚水說：「我很自豪地說這一集非常棒。」隨後他指著參與演出這部電影的菲比華勒-布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）補充道：「這是原因之一。」

這位英國女星則回答：「跟上這傢伙很累。」

當天，盧卡斯影業發布其相當受歡迎的太空西部系列影集「曼達洛人」（The Mandalorian）預告片，主要演員佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、詹卡洛埃斯波西托（Giancarlo Esposito）和凱蒂薩克沃夫（Katee Sackhoff）獲觀眾熱烈歡迎。

另一個受矚目的是全新「星際大戰」（Star Wars）影集「安道爾」（Andor）預告片，這是根據「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One）所衍生的劇集，內容為反抗軍間諜卡西恩．安道爾（Cassian Andor）的冒險故事，由狄艾戈魯納（Diego Luna）飾演安道爾。

來自墨西哥的狄艾戈魯納也是該劇集的執行製片，他用西班牙語向觀眾作介紹，獲得如雷掌聲。

其他預告片還包括裘德洛（Jude Law）主演的「星際大戰：骨幹兵團」（Skeleton Crew）、克里斯汀史雷特（Christian Slater）主演的「風雲際會」（Willow）、導演強法洛（Jon Favreau）參與製作的「亞蘇卡」（Ahsoka），以及其它電影和電視劇集。

最後，在3D眼鏡幫助下，觀眾沉浸在大導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）令眾人期盼已久的「阿凡達」（Avatar）續集「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）世界裡。

電影 迪士尼 導演

上一則

「哈利波特」感情最深厚的父子 竟是他們？

延伸閱讀

李易峰、吳亦凡「老炮兒」哥倆好 如今雙雙落難

李易峰、吳亦凡「老炮兒」哥倆好 如今雙雙落難
吳彥祖加盟迪士尼 扮孫悟空合體楊紫瓊

吳彥祖加盟迪士尼 扮孫悟空合體楊紫瓊
「黑豹」查德威克癌逝2年 獲頒迪士尼傳奇獎

「黑豹」查德威克癌逝2年 獲頒迪士尼傳奇獎
「空軍一號」名導沃夫岡彼得森離世 享壽81歲

「空軍一號」名導沃夫岡彼得森離世 享壽81歲

熱門新聞

李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
54歲的伊能靜保養得宜。（取材自微博）

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

2022-09-05 04:03
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

2022-09-05 23:35
「不可能的任務：致命清算 第二章」導演與湯姆克魯斯分別在兩架飛機上對話。圖／摘自twitter

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

2022-09-05 11:05
布蘭登費雪的演藝事業可望重振雄風。（歐新社）

布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

2022-09-05 20:24
40歲范冰冰胸前大開深V，不吝展現性感。(取材自微博)

范冰冰胸前大開 渾圓半球藏不住

2022-09-02 02:24

超人氣

更多 >
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意

威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
烏軍「聲東擊西」反攻東北部 俄軍措手不及、潰不成軍

烏軍「聲東擊西」反攻東北部 俄軍措手不及、潰不成軍
短命國王？靈媒：查理3個月後交棒給威廉 面臨憲法危機

短命國王？靈媒：查理3個月後交棒給威廉 面臨憲法危機