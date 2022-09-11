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貝克漢婆媳大戰 親家母才是關鍵？貝嫂一開始就得罪人

記者蘇詠智／即時報導
妮可拉佩茲（左）與母親克勞蒂亞海夫納看似姊妹，克勞蒂亞年輕時是紅牌名模。圖／摘自IG
妮可拉佩茲（左）與母親克勞蒂亞海夫納看似姊妹，克勞蒂亞年輕時是紅牌名模。圖／摘自IG

號稱「全英國除了王室之外最知名的第2家族」貝克漢一家，近來正因為維多莉亞槓上大兒子布魯克林的愛妻妮可拉，鬧得風風雨雨，全球都在等著看這場婆媳戰爭如何收場。八卦刊物傳昔日「足球金童」大衛要求維多莉亞趕快跟媳婦和解、免得永遠失去兒子，近日英國「每日郵報」果然報導維多莉亞在巴黎時裝周的活動，終於向布魯克林和妮可拉提出邀約，被視為求和的橄欖枝，現在就看妮可拉要不要接受。

妮可拉的娘家是美國著名的億萬豪門，據估計資產是貝克漢一家總和的3倍多，在商界尤其人脈良好，布魯克林今年夏天寧可放棄與自己爸媽弟妹的遊艇假期，反而與老婆一家人一起去度假，看似相當融入，卻令大衛與維多莉亞非常傷心，也擔心布魯克林終將因妮可拉受傷，覺得他為妮可拉犧牲很多，沒看到妮可拉為他付出什麼，這段感情並不對等。但根據歐美媒體，大衛與維多莉亞一開始就在親家面前犯了大錯、搞砸了彼此的關係。

據稱貝克漢夫妻首次拜訪媳婦娘家位於佛羅里達州棕櫚灘的7600萬英鎊（約合台幣27億餘）豪宅時，居然先派了維安人員過去部署，儘管以他們的知名度，會這麼做不是毫無理由，偏偏他們的親家不論在美國的地位、經濟實力都遠勝他們一大截，當然早已重金禮聘自己的維安團隊，貝克漢家真的不用多此一舉，反而還讓佩茲家族感覺他們自以為更高一等，第一印象就弄壞了。

歐美媒體還稱，維多莉亞以為她成名多年，過去都是她讓別人敬畏、配合，結果碰到佩茲家，竟然一點都不管用！妮可拉佩茲的媽媽克勞蒂亞海夫納，年輕時曾是紅牌名模、各大精品都曾合作過，見過的大場面不比維多莉亞少，也因此根本不把維多莉亞放在眼裡，維多莉亞出什麼意見，克勞蒂亞都不曾認真考慮，甚至大衛與維多莉亞希望小倆口在英國、美國各辦一場婚禮，克勞蒂亞只願意在美國辦一場，且大衛和維多莉亞還坐不到主桌，因為主桌是安排給佩茲家族和他們的密友來坐。

由於美國慣例是婚禮由新娘家出錢舉辦，貝克漢夫婦也沒啥插嘴的空間，然而克勞蒂亞擺明了忽視維多莉亞的意見、妮可拉對媽媽言聽計從，使得維多莉亞愈想愈不是滋味，槓上媳婦和親家母，一度氣得妮可拉衝出婚禮會場。

現在維多莉亞被老公大衛要求，不得不主動向兒子、媳婦釋出善意，各方都在等著瞧妮可拉將如何接招。

八卦刊物以封面報導維多莉亞貝克漢（右），槓上媳婦妮可拉佩茲（中），引發軒然大波。...
八卦刊物以封面報導維多莉亞貝克漢（右），槓上媳婦妮可拉佩茲（中），引發軒然大波。圖／摘自You
布魯克林貝克漢（左）深愛妮可拉佩茲，不在乎自己家人不滿意她。（路透資料照片）
布魯克林貝克漢（左）深愛妮可拉佩茲，不在乎自己家人不滿意她。（路透資料照片）

布魯克林 英國 足球

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