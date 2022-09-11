李易峰、吳亦凡「老炮兒」哥倆好 如今卻雙雙落難

捲入嫖娼醜聞的李易峰（右），2016年憑藉電影《老炮兒》獲得中國第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。巧合的是，同樣因《老炮兒》走紅的吳亦凡，去年亦因涉嫌強姦案被捕。（微博照片）

捲入嫖娼醜聞的中國演員李易峰 ，曾在中國諜戰片《隱秘而偉大》擔任主角。去年1月10日是中國首個「中國人民警察節」，國家安全部推出形象短片，宣傳國安部的工作內容，由李易峰擔當「形象大使」。

據港媒報導，影片以「無名英雄」稱呼國安人員，李易峰扮演的國安人員先是身著西裝，後來穿上警服。在影片前段，李易峰站在一面牆跟前，注視著牆上多張人物相片。「中央政法委長安劍」公眾號介紹稱，牆上9張相片從左至右依次為陳忠經、熊向暉、胡底、潘漢年、錢壯飛、李克農、沈安娜、申健和秦鴻鈞。這9人皆為1949年以前的中共情報人員。

該中國國安部的宣傳片說：「不論是作品中演繹的各類角色，還是生活中的自我踐行，作為正能量滿滿的普通人，李易峰一直致力於通過個人微小的努力，力所能及的為大眾做出正確的示範和引導。」

巧合的是，捲入嫖娼醜聞的李易峰，2016年憑藉電影 《老炮兒》獲得中國第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。而同樣因《老炮兒》走紅的吳亦凡 ，去年亦因涉嫌強姦案被捕。

電影《老炮兒》將馮小剛捧上台灣金馬影帝寶座，不過片中人氣最高的，是兩位小鮮肉配角：李易峰和吳亦凡。兩人在電影雖沒對手戲，但各自展現不同的「叛逆」，頗有隔空比拚的意味，也助威該片在中國賣出10億港幣的好成績。

李易峰片中是馮小剛的兒子「曉波」，吳亦凡飾演富二代，帶有點反派元素。兩人坦言沒有對手戲很遺憾，吳亦凡也透露雙方都屬於慢熱的人，是拍完戲後，才真正熟悉起來。