51歲胡兵恐怖凍齡 「帥到沒朋友」傳授逆齡進化論

胡兵在「空姐日記」中扮演帥氣機師。圖／LiTV、胡兵工作室提供

不老男神胡兵當年以電視劇「澀女郎」、「雙響炮」走紅，從影30年，今年51歲的他，至今依舊維持型男完美體態，渾身散發出兼具青春與成熟魅力，尤其擁有「胡三歲」暱稱後，他在無意間流露出如3歲孩子般真誠舉動，還會感染身邊工作人員，讚他是「天然回春保養品」，相處久了，還會感覺逆齡回春10歲。

胡兵近期演出新作「空姐日記」，劇中扮演機師「灝天」一角，角色性格正能量，他接受LiTV訪問，表示自己私下個性也是如此，「我確實跟灝天挺像的，尤其是熱血與重情義這部分，雖然我51歲了，但跟我在一起工作的小伙伴還老是叫我『胡三歲』，生活中，我對不公平的事件會關注，面對弱勢遭受欺壓時，只要能力所及，我必當出手相助」。

一直以來，胡兵被稱為「帥到沒朋友」最佳代言人，形容帥到天妒人怨，導致沒朋友，胡兵笑言，其實人與人來往，應該建立在彼此間對於想法的共鳴，而非「帥」或「美」等外型表象，「我們應該要拒絕對容貌的焦慮，展現出自信，才是善待自己最好的方式」，也因此他有各個不同年齡層的朋友、粉絲，連年僅25歲、平日寡言的偶像男神王一博，在面對胡兵時，都能掏心掏肺，說了許多內心話。