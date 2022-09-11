李易峰嫖娼被拘 中媒：法律面前無「頂流」

中國演員李易峰因嫖娼，被處以行政拘留。（百度百家號）

中國演員李易峰 因多次嫖娼被北京 市公安局處以行政拘留。北京日報昨發表評論稱，李對多次嫖娼的違法事實供認不諱，批他視法律如無物，置公德於不顧；並稱，法律面前無「頂流」（頂級流量，形容名氣高），以身試法，必然「涼涼」（下場悲涼）。

北京警方昨透過「平安北京」微信 號發布，在偵破一起違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。隨後有中國官媒透過管道確認，李某某就是李易峰。

北京日報評論稱，德不配位，必有災殃。李易峰作為新生代演員，戲演得不少，獎拿得不少，近些年來更靠「正派陽光」的人設（人物設定）吸粉無數；可就是這樣一個「頂流」，卻絲毫不愛惜羽毛，不懂潔身自好，視法律如無物，置公德於不顧，實在令人大跌眼鏡。

評論又稱，從藝有門檻，做星先做人。明星作為公眾人物，很大程度就是靠知名度和美譽吃飯的，言行舉止都稱得上是一種價值輸出。「可近些年來，這星那星曝出的醜聞不少，作姦犯科的也大有人在，嫖娼、吸毒、逃稅……某些人一有點小名，就開始飄（形容目中無人）了，以為出點什麼事發個聲明也就過去了」。

評論強調，法律面前可沒有什麼「頂流」。就拿李易峰來說，此前的「闢謠」還振振有詞，可如今「實錘」面前，不僅要受到法規制裁，與之合作的品牌商也紛紛宣布解約。再次提醒「李易峰們」，以身試法，必然「涼涼」。