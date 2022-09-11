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李易峰爆約砲怕被認出 「戴墨鏡嘿咻」極樂蘇美島

記者陳慧貞／即時報導
中國戲劇男神李易峰被爆嫖娼遭逮，形象全毀。圖／摘自微博
中國戲劇男神李易峰被爆嫖娼遭逮，形象全毀。圖／摘自微博

中國戲劇男神李易峰因演出「古劍奇譚」、「盜墓筆記」走紅，向來以優質男神形象擄獲不少粉絲芳心的他，近日竟爆出嫖娼被逮事件，一夕間不但形象全毀，諸多關於性事癖好也被起底，11日就有網紅爆料他曾在約砲時「戴墨鏡辦事」，還被挖出與女網紅到泰國蘇美島狂歡度跨年夜，此外，李易峰因爆出醜聞，形象崩壞，他代言的8個廠商，也火速宣布終止合作。

李易峰疑似嫖娼被逮消息曝光後，10日工作室一度發聲明澄清，但深夜又突然被消失，中國網紅羅百萬10日在微博發文透露，曾聽聞有一年李易峰與一群老闆、女孩到海南島玩，因身為公眾人物，李易峰行事相當低調，一群人在KTV 唱歌時，他始終戴著墨鏡坐在角落，直到結束後，他與其中一女子開房間，也不肯摘下墨鏡，即使脫了衣服上床，也一樣戴著，讓女方傻眼說：「你把墨鏡摘了吧，我知道你是誰，我不是你們這個圈子的」，據說李易峰後來才將墨鏡摘下來。

「戴墨鏡嘿咻」網路瘋傳，關於李易峰的八卦傳聞一樁樁被起底，還有網友挖出他在2019年被爆與女網紅交往，曾一起飛到蘇美島跨年，女網紅曾稱喜歡上一個「同月同日生」的人，並暱稱對方「54先生」，而李易峰生日正是5月4日，只是女網紅又說「沒和54先生談戀愛」，不禁讓網友猜測兩方應只是砲友關係。

八卦 泰國 微博

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