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一句話忍7年 韋禮安爽喊：原來這就是五月天阿信的感覺

記者梅衍儂／即時報導
韋禮安今（10）日在台北小巨蛋開唱。記者沈昱嘉／攝影
韋禮安今（10）日在台北小巨蛋開唱。記者沈昱嘉／攝影

韋禮安相隔7年在台北小巨蛋開唱，今（10）日起一連兩天舉辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，中秋佳節開唱，他笑說感謝歌迷「拋棄」家人來和他共度佳節，表示有句話一直很想說，「之前去看五月天演唱會都會聽到他們講，終於輪到我了，就是『你們真的很會搶票』！」直呼：「原來這就是阿信的感覺！」

韋禮安開場穿著湛藍連身褲裝、背著木吉他現身延伸舞台，一連帶來「有沒有」、「而立」、「翻譯練習」、「See You on Monday」4首歌，以純粹歌聲的演出讓歌迷聽得如癡如醉。演唱會以「一天」為主題，將對他具有意義的日期分成5個時間段，如生日的3點5分、參加校園歌喉戰奪冠的7點29分、2015年第一次攻蛋的2點15分、拿下第26屆金曲獎最佳新人的6點27分，以及重回小巨蛋的9點10分，讓歌迷陪著他一起回顧這些日子。

他圈外女友隱身觀眾席，演藝圈好友曾沛慈、郭靜、吳汶芳、丟丟妹等人都在台下欣賞，郭靜和吳汶芳和韋禮安曾是同門，兩人異口同聲表示最想聽「如果可以」，丟丟妹則喜歡「女孩」，她先前上節目透露自己說話過度導致喉嚨受傷，目前已「放棄治療」，今被問到喉嚨狀況，她笑說：「粗就讓它粗到底吧！」

韋禮安今（10）日在台北小巨蛋開唱。記者沈昱嘉／攝影
韋禮安今（10）日在台北小巨蛋開唱。記者沈昱嘉／攝影
郭靜(左)、吳汶芳今（10）日現身韋禮安台北小巨蛋演唱會。記者沈昱嘉／攝影
郭靜(左)、吳汶芳今（10）日現身韋禮安台北小巨蛋演唱會。記者沈昱嘉／攝影

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