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女星真面目？卡麥蓉不甜、很悍 裘莉心機重搞假偷拍

記者蘇詠智／即時報導
卡麥蓉狄亞私下不像銀幕上甜美，還曾詛咒八卦雜誌人員得癌症。（路透資料照片）
卡麥蓉狄亞私下不像銀幕上甜美，還曾詛咒八卦雜誌人員得癌症。（路透資料照片）

八卦雜誌在歐美仍大為風行，紅星要與他們人員打交道，有時難免口氣欠佳。昔日曾是「Us」、「滾石」等雜誌老闆的楊韋納，近日推出回憶錄，暗指某女星曾詛咒他的員工得癌症，雖並未指名道姓，卻被挖出當事人正是常扮甜美傻大姐的卡麥蓉狄亞。

近日才宣告要重回幕前的卡麥蓉，曾經和演歌雙棲偶像賈斯汀傳緋聞，還被拍到衝浪約會時熱吻。楊韋納在書中稱：「在衝浪板上親吻賈斯汀的女星，其實不太好對付，曾對我雜誌員工嗆聲，說希望他得癌症。」顯然卡麥蓉本人可是頗為剽悍，與銀幕上有180度差距。

然而比起安琪莉娜裘莉，卡麥蓉又顯得沒那麼有心機。眾所周知裘莉與布萊德彼特在拍「史密斯任務」時就傳假戲真作，拖了一年多才承認，「Us」曾把他們在肯亞海邊約會的照片放封面，公開證實他們確實是一對。楊韋納在書中寫道：「我們拍到這張照片，我們得到鐵證，我們搶到全球大獨家，這是布裘的初公開，通風報信者就是裘莉自己！」

原來當時裘莉已把她和小布、養子麥杜斯待在何地、何時會去海邊走走等細節都告訴「Us」，狗仔攝影才會百分百拍到照片，她刻意要讓「Us」幫她把布裘戀搬上檯面、小布想賴都賴不掉，也讓和他在鬧離婚的珍妮佛安妮絲頓對復合死了心。

事隔10多年，當初使計要和布萊德彼特在一起的裘莉，現在拚了命想讓小布拿不到小孩監護權又身敗名裂，繼續使出一堆狠招，包括匿名狀告FBI逼迫他們認定證據不足、不成案的小布疑似在私人飛機上家暴事件又成為媒體報導的焦點，心眼還是跟10幾年前一樣多。

這張轟動全球的「布裘戀」封面照，是裘莉自己爆料搞的假偷拍。圖／摘自Us
這張轟動全球的「布裘戀」封面照，是裘莉自己爆料搞的假偷拍。圖／摘自Us
安琪莉娜裘莉（左）曾經用心機要得到布萊德彼特，現在卻只想毀了他。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）曾經用心機要得到布萊德彼特，現在卻只想毀了他。（路透資料照片）

裘莉 小布 癌症

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