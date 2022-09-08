田馥甄抱病延期一周 自責：邊看留言邊掉淚

田馥甄親上火線為延期致歉。圖／摘自臉書

田馥甄（Hebe）原定今天（9日）起至12日於高雄巨蛋舉辦4場「一一」巡演，但昨晚緊急公布因感冒嚴重失聲，忍痛延期一周，場次順延一周，直至16日至19日演出，雖有粉絲心疼、體諒，但在開演前20小時才公告延期，讓不少專程南下或是專程請假的購票民眾也氣炸，凌晨4點多田馥甄也親自發文致歉，「邊看了大家的留言邊掉眼淚，完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒。真的對不起！」

她談到一發現生病時，「心都涼了，恐懼、焦慮、緊張、難過，身心沒有一刻不煎熬」，為了能盡快恢復，能想到、能做到的中西醫各種療法都多管齊下，但昨下午進場館總彩時，拿起麥克風的她，發現失去了大部分的聲音，儘管緊急使用類固醇急救，至晚間總彩仍掌握不了自己的聲音，「一首首我心愛的寶貝，一顆顆音符流瀉在耳邊，一句句想訴說的歌詞在嘴邊，但我只能怔怔地在台上啞口，滿腹無奈，各種情緒思緒盤旋在我腦海」。

她表示：「腦中時不時想著後台的桌上，躺著四支醫生開了備著，每天晚上開演前兩小時，若萬不得已時，要往聲帶直接注射的類固醇。想著如果每天用這種方式演出，我會不會從此就真的失去我的聲音。」而演唱會團隊看見她彩排情況後，還沒等她反饋感受，就直接決定要她延期演出，好好養病。

田馥甄坦言是邊看著粉絲的留言邊掉眼淚，對於造成粉絲的行程大亂，她不敢奢求大家體諒，「我真誠地接受，充分地理解，也願意支持著大家，如果不再願意支持這場演出。真心希望我們都能找到安頓自己情緒的方式，在這場突如其來的意外裡得到平衡」，也承諾會好好休養，盼下周能以健康的身體、自由的狀態，讓台上台下的彼此都能享受這得來不易演出；據悉高雄巨蛋場館一日租金 為30萬，延期一周至少得額外燒210萬，田馥甄與主辦單位甘願承擔巨額損失，只為帶給粉絲完美且理想演出，亦可見其誠意，田馥甄發文後，粉絲也心疼留言「加油，早日康復！我們等妳」、「馥甄，我真的捨不得妳掉眼淚。希望妳安心調養身體，我會緊緊握住我的門票，等待演唱會的到來」。