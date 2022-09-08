伊麗莎白二世女王是得獎保證？她們都因為演她得大獎

伊美黛史坦頓將在「王冠」扮演老年的女王。圖／摘自imdb

英國 人最愛戴的伊麗莎白二世女王，在為國服務了70年後以96歲高壽去世，民眾感到哀傷。雖然外界印象中，女王的人氣不一定高過前兒媳黛安娜，可是在影視獎項中，演女王比演黛安娜更容易獲得肯定，尤其名編導彼得摩根所寫的一系列聚焦在英國皇室的作品包括「黛妃 與女皇」、「王冠」等，讓扮演不同年齡女王的海倫米蘭、克萊兒佛伊、奧莉薇亞柯爾曼等各自拿下奧斯卡 、艾美、金球等大獎。

伊麗莎白二世的人生率領英國走過一堆重要的歷史時刻，成為Netflix大戲「王冠」的取材重點，該劇每兩季換一批主要演員，首兩季由克萊兒佛伊扮演青年時期的女王，第3、4季換成奧莉薇亞柯爾曼飾演中年的女王，第5、6季將由伊美黛史坦頓詮釋老年時期的女王，克萊兒因為「王冠」奪下艾美、金球雙料視后，接棒的奧莉薇亞也成了這兩個獎項的得主，無怪乎還未登場的伊美黛自嘲「壓力超大」，不過她本身也是很資深的演技派影后，各方看好這項「光榮傳統」不會在她手上中斷。

早在「王冠」之前，彼得摩根就曾經編寫過金獎大片「黛妃與女皇」，由本身是俄國貴族後裔的海倫米蘭飾演伊麗莎白二世女王，情節聚焦在備受英國民眾喜愛的黛安娜車禍去世後，女王一度想冷處理，差點釀成民怨風暴的過程，海倫維妙維