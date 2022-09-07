周渝民、黃秋生金鐘獎大遺珠 內幕公開評審傻眼

連俞涵（左）、薛仕凌主演「茶金」。（圖：公視提供）

台劇 大爆發，精采熱門夯劇不斷，讓第57屆電視金鐘獎戲劇節目評審抓破頭，入圍 名單公布，引發不少網友討論，「茶金」以16項入圍風光成為大贏家，女主角名單中卻未見連俞涵，「斯卡羅」導演曹瑞原、温貞菱、「逆局」周渝民、「比悲傷更悲傷的故事」王淨，加上「孟婆客棧」唐美雲等都被視為本屆金鐘遺珠，評審主任委員陳慧玲表示：「太擠了！今年遺珠真是大珠小珠落一地，只能說遺憾」。

「茶金」成入圍大贏家，陳慧玲表示，「茶金」一看就知道是部困難度極高的大河劇、時代劇，但無論在美術、場景、道具、服裝造型方面，製作團隊都投注相當大的努力，完成度非常高，自然能成為入圍大贏家。

今年台劇百花齊放，評審選出入圍者傷透腦筋，主委陳慧玲表示，今年台劇品質更上一層樓，大呼：「今年精采作品太多了，真是值得喝采的一年」，導演曹瑞原為拍「斯卡羅」，前後費盡七年時間磨出屬於台灣的歷史旗艦劇，但他與女主角温貞菱未獲提名，陳慧玲也稱：「曹導真的也是我心目中的遺珠，但一人只有一票...只能說遺憾，就是遺憾」，至於黃秋生 主演「四樓的天堂」止步於入圍門檻，陳慧玲稱：「黃秋生真的很棒，他的表現大家都看見了」。

今年最跌破眼鏡的是陳亞蘭以電視歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」角逐視帝，陳慧玲表示，她的入圍原因有肯定其為歌仔戲的傳承努力，從年輕時期一路走來至今，且在「嘉慶君遊臺灣」中，陳亞蘭演出少年角色，無論身形、唱腔都十分有說服力，「她的表現說服我們，她就是個少年郎」。