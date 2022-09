尚氣上映周年 劉思慕發文坦承成名後心理健康出問題

劉思慕去年12月接受世界日報專訪。(記者顏潔恩/攝影)

奇幻動作片「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)創下票房轟動之後,華裔男星劉思慕 (Simu Liu)躍升漫威(Marvel)超級英雄行列,名列時代(Time)雜誌2022年100名最有影響力人物排行榜。不過,33歲的劉思慕選在「尚氣」上映周年於Instagram發文寫道,爆紅之後也因此付出代價,心理健康出現問題。

「尚氣與十環傳奇」2021年9月3日在北美地區推出,創下票房亮麗成績,影評給予高度肯定,全球票房累計收入達4億3220萬元。

劉思慕在上映周年於Instagram發文寫道:「一年之前的這天,這部電影 推出,完全改變了我的人生。」他寫道,成名的滋味感受非常美妙,「可是經過一段時間的沉澱,我也了解到我的人生因此付出了重大代價。」

他表示,對於突然變成備受矚目的公共人物,自己其實毫無準備,「一路走來邊走邊學,跌跌撞撞,參加所有脫口秀及接受訪問都表現得糟糕透頂,我也忽略了應該花時間照顧自己,把心理健康擺在第一位」。

他在貼文中寫道,緊接著「尚氣」之後又接拍四部電影,目前正參加第五部影片拍攝,還出版了一本回憶錄,「我忙到幾乎沒有時間喘息,因為我很怕放開一直踩在油門上的腳」。

劉思慕寫道:「我一心一意堅持要為我所出身的族群好好盡力,結果把自己累到精疲力盡。雖然對於各種成果與工作精神深感自豪,我也明白如果要繼續往前走,勢必做出某些調整才行。」

他表示,目前正在接受心理諮商,學習著凡事要顧及自己的健康,「我正在療癒當中,最後我將成為不只是超級英雄,而是一個好人,一個有為有守的人」。

他在發文中對追蹤粉絲表示,非常熱愛演藝工作,未來歲月將繼續努力。

