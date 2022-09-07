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曾打算墮胎 珍妮佛勞倫斯：太可怕，政治正在殺人

編譯周辰陽／即時報導
美國演員、奧斯卡最佳女主角獎得主珍妮佛．勞倫斯。資料照片。路透 / Abaca Press
美國演員、奧斯卡最佳女主角獎得主珍妮佛．勞倫斯。資料照片。路透 / Abaca Press

奧斯卡最佳女主角獎得主珍妮佛．勞倫斯（Jennifer Lawrence）在最新一期《Vogue》長篇專訪表示，她再也不能跟「非政治性的」（Aren't Political）美國人打交道，並直指現狀「太可怕了，政治正在殺人」。

據國會山莊報轉述，勞倫斯在6日發行的《Vogue》10月號封面故事裡表示，「我曾嘗試克服，我真的辦不到，我不能，對不起，我只是在宣洩」。她隨即用了「F」字眼的粗話表示，「但我再也不能跟非政治性的人打交道了」（I can't f--- with people who aren't political anymore.）

勞倫斯表示，「你住在美利堅合眾國，你就必須具有政治性，這太可怕了，政治正在殺人」。她表示，自己至今仍在設法忍受前總統川普於2016年大選擊敗前國務卿柯林頓，「我的心都碎了，因為美國有機會在一個女人跟一個非常危險的蛋黃醬罐（Jar of mayonnaise）之間做出選擇。而他們就像，『好吧，我們不能有個女人，讓我們跟蛋黃醬罐為伴吧』。」

勞倫斯過去曾說過，自己在一個共和黨家庭長大。她在《Vogue》訪談指出，川普當年入主白宮協助在她位於肯塔基州的家人間形成政治分歧，「我在過去5年裡如此辛苦努力要原諒我爸跟我的家人，試著去了解說，這不一樣，他們得到的訊息不一樣，他們的生活不一樣」。

在訪談中，勞倫斯痛斥聯邦最高法院6月推翻了《羅訴韋德案》（Roe v. Wade），並揭露自己在20歲出頭懷孕時百分之百打算墮胎，但就在她中止懷孕前，「我獨自一人在蒙特婁流產了」。勞倫斯說，她幾年前拍攝電影《千萬別抬頭》時再次遭遇流產，之後才在今年2月跟丈夫馬洛尼（Cooke Maroney）生下她的第一個孩子。

勞倫斯說，「我記得在我懷孕時想了一百萬次，想著正發生在我身體的事情。我有了偉大的懷孕，有了非常幸運的懷孕，但我生命的每一秒鐘都不一樣，我有時會想到：如果說我被迫這麼做呢？」。

勞倫斯也在訪談指出，聯邦最高法院的判決加劇了親人之間的政治分歧，「我不想貶低我的家人，但我知道很多人跟他們的家人正處於類似狀況。你怎麼能從出生就撫養一個女兒，又相信她不值得平等？怎麼能呢？」

川普 白宮 國務卿

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