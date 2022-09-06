我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂Fed更激進 那指連跌7日

11月印尼見習近平？拜登願意

昆凌產後速恢少女身再拚第4胎？驚恐大喊：我打烊了

記者許晉榮／即時報導
周杰倫的音樂才華有目共睹。圖／杰威爾提供
周杰倫的音樂才華有目共睹。圖／杰威爾提供

自生完第3胎後，昆凌火速瘦身，6日為代言的保健食品公開露臉，身型一如往昔，令人驚豔，她甜笑表示差不多花了4個月時間，透過運動及少油少鹽的飲食法則，才恢復如少女般身型，是否打算再拚第4胎？昆凌的眼睛立刻瞪好大，驚恐大喊：「不不不，我打烊了！」

距離產前的理想體重只差1公斤，昆凌透露產後至今已瘦了5公斤，她不吝分享：「我多半把一天的澱粉集中在中午，晚上就只大量攝取蔬菜，另外我也會做簡單的棒式運動，平均8組動作至少完成3組，1組30分鐘再進行下一組，兒子Romeo有時還會坐在我身上加重訓練。」

她竊笑透露老公周杰倫也會陪她一起運動，至於誰的成效比較好？昆凌想了想：「我覺得差不多，女生很難瘦，男生一下就掉很多，像我生完到現在只瘦5公斤，我覺得他(周董)瘦的比較多。」雖然夫妻倆努力瘦身，但偶爾還是會破戒吃宵夜，「他會碎念我不要害他，但有時就真的很想吃，於是想想算了，而且吃宵夜也要有伴才會開心。」

兒子Romeo近來在周董的新歌「粉色海洋」中正面露臉，昆凌形容兒子看完當下反應很雀躍，「他說欸欸那是我欸，感覺就是很驚訝的樣子。」對於兒子的第一次表現，昆凌大讚：「我覺得他玩的樣子很可愛，大家才會決定把他放進去MV，當然攝影師也很厲害，有抓到兒子一些瞬間動作。」

她對3寶事必躬親，私下也會陪大女兒練鋼琴，「我在她旁邊，她會坐下來完成，但只要一離開她就會跟著飛走。」老公周董會陪彈嗎？昆凌大笑：「他是有種炫技的路線，所以小孩就說那我也要，因為女兒會很想成為他(周董)，幾乎是以他為榜樣。」還透露有一回老師告訴女兒鋼琴王子是誰，沒想女兒竟回嘴說：「鋼琴王子就是我爸呀，一副很以他為榮的樣子。」

周杰倫兒子Romeo彈奏著烏克麗麗，模樣極萌。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫兒子Romeo彈奏著烏克麗麗，模樣極萌。圖／杰威爾音樂提供
昆凌6日出席保健食品記者會。記者吳致碩╱攝影
昆凌6日出席保健食品記者會。記者吳致碩╱攝影

攝影 周杰倫 蔬菜

上一則

李安兒子李淳證實1月完婚娶大6歲女友

延伸閱讀

師徒有望破冰？ 周董IG貼吳宗憲

師徒有望破冰？ 周董IG貼吳宗憲
周杰倫不藏了 出售私密收藏 內幕全曝光

周杰倫不藏了 出售私密收藏 內幕全曝光
華人明星瘋元宇宙…林俊傑買地賠8成 周董帶貨NFT跌95%

華人明星瘋元宇宙…林俊傑買地賠8成 周董帶貨NFT跌95%
巴黎、賭城之後…周杰倫MV取景沙漠 網：根本地理雜誌

巴黎、賭城之後…周杰倫MV取景沙漠 網：根本地理雜誌

熱門新聞

陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
54歲的伊能靜保養得宜。（取材自微博）

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

2022-09-05 04:03
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03
李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
范冰冰難得展現性感。（取材自微博）

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

2022-09-01 22:14

超人氣

更多 >
59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚