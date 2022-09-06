昆凌產後速恢少女身再拚第4胎？驚恐大喊：我打烊了

周杰倫的音樂才華有目共睹。圖／杰威爾提供

自生完第3胎後，昆凌火速瘦身，6日為代言的保健食品公開露臉，身型一如往昔，令人驚豔，她甜笑表示差不多花了4個月時間，透過運動及少油少鹽的飲食法則，才恢復如少女般身型，是否打算再拚第4胎？昆凌的眼睛立刻瞪好大，驚恐大喊：「不不不，我打烊了！」

距離產前的理想體重只差1公斤，昆凌透露產後至今已瘦了5公斤，她不吝分享：「我多半把一天的澱粉集中在中午，晚上就只大量攝取蔬菜 ，另外我也會做簡單的棒式運動，平均8組動作至少完成3組，1組30分鐘再進行下一組，兒子Romeo有時還會坐在我身上加重訓練。」

她竊笑透露老公周杰倫 也會陪她一起運動，至於誰的成效比較好？昆凌想了想：「我覺得差不多，女生很難瘦，男生一下就掉很多，像我生完到現在只瘦5公斤，我覺得他(周董)瘦的比較多。」雖然夫妻倆努力瘦身，但偶爾還是會破戒吃宵夜，「他會碎念我不要害他，但有時就真的很想吃，於是想想算了，而且吃宵夜也要有伴才會開心。」

兒子Romeo近來在周董的新歌「粉色海洋」中正面露臉，昆凌形容兒子看完當下反應很雀躍，「他說欸欸那是我欸，感覺就是很驚訝的樣子。」對於兒子的第一次表現，昆凌大讚：「我覺得他玩的樣子很可愛，大家才會決定把他放進去MV，當然攝影 師也很厲害，有抓到兒子一些瞬間動作。」