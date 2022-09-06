布蘭妮已眾叛親離？怒罵兒子背叛只為了怕沒經濟支援

布蘭妮與家人幾乎全部鬧翻，沒剩幾個沒失和。（路透資料照片）

布蘭妮的家變風暴 愈演愈烈，她已經和父親、母親、妹妹都鬧翻，現在連她的兒子都被她視為敵人，身旁除了現任老公山姆、哥哥布萊恩之外，已經沒有別的她沒失和的親人。

曾是紅極一時、受到無數少男少女喜愛的「小甜甜」，布蘭妮日後的人生卻是波折不斷，她被父親監管的那13年，只能辛苦賺錢，沒有動用這些錢的自由，還控訴傑米與合作夥伴逼迫她在體內裝避孕器，免得不慎懷孕會打亂已談定的演出工作，令人聽了都同情。然而她在重新拿回人生自主權後，始終沒辦法忘掉舊怨，反而掉進另一種陷阱中，一點聽不進旁人的勸說，執意「要為自己討回公道」，反而和親人一一搞壞關係，變得眾叛親離。

近日她的15歲兒子傑登在電視訪問中表明為她的精神狀況擔憂，認為外公絕對不像她講的那麼可恨，希望有朝一日自己和哥哥西恩能與她化解歧見、再度碰面。她對此怒火中燒，已經先發一篇長文反擊，幾天後又忍不住再度發布語音訊息把傑登臭罵一頓，批評他和其他的家人一樣都在抹黑她的行為，都只會說些「希望她趕快好起來，會為她祈禱」之類的話。她罵道：「祈禱什麼？我一直不停的工作，只為了能幫我媽付律師費和她的房子。」接著忍不住嘲諷兩個兒子：「你們希望我的情況好起來，所以我才能支付你們爸爸一個月4萬美元嗎？或者你們這些充滿恨意的話背後是因為超過兩年了，你們都沒從我這兒得到任何東西？」