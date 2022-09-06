專門幫助男星走出情傷 美豔女星竟成備胎女王？
有些人會在一段感情結束後，透過新的戀情來恢復元氣，但這段新戀情不是為了找到命中註定的另一半，純粹只是讓自己能再次進入戀愛模式、擺脫情傷，也通常很快就會和這位對象說再見。大多數的人不會很喜歡自身一直被定位在「幫人療情傷的備胎」這種角色，但美豔性感、近來在好萊塢頗獲力捧的墨西哥女星艾莎岡薩雷，卻接連與幾位男星談了這種療傷的短暫戀曲，被戲稱為「備胎女王」。
艾莎岡薩雷在「玩命關頭：特別行動」、「哥吉拉大戰金剛」 都是漂亮、搶眼的存在，理應是不少男性心目中的好對象，但她卻屢屢扮演「療傷備胎」的角色。她曾經在連恩漢斯沃與麥莉分手後，陪著連恩走出陰霾，幾年之後，「變形金剛」男星喬許杜哈默和樂壇紅星老婆菲姬婚姻破裂，也是艾莎陪伴在他身邊，讓他再度恢復元氣，兩段感情都沒有撐太久。
近日艾莎的男友變成了「水行俠」傑森摩莫亞，傑森今年初才與妻子麗莎波奈特宣告要離異，似乎艾莎又再度成為幫傑森撫平情傷的備胎新歡。對於這種奇妙的發展，「Star」雜誌引述不具名消息來源的說法：「艾莎對擇偶當然抱持著不自我設限的態度，她只是很常被受傷的男人吸引，當然她也知道大多數的療傷戀曲並不會撐太久。」
上一則
FB留言