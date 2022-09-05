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怕失去兒子…婆媳大戰 貝克漢要太太快和解

記者蘇詠智／即時報導
馮迪索(左起)、梅朵沃克語路達克里斯出席「玩命關頭」老夥伴的婚禮。圖／摘自IG
馮迪索(左起)、梅朵沃克語路達克里斯出席「玩命關頭」老夥伴的婚禮。圖／摘自IG

名聞全球的英國貝克漢一家，正因為前「高貴辣妹」維多莉亞與億萬豪門千金媳婦妮可拉佩茲鬧不和，面臨分裂危機，過去被捧在手掌心的大兒子布魯克林，愈來愈向岳父一家靠攏，和爸媽近來幾乎沒見到面，「Life & Style」雜誌稱昔日「足球金童」大衛，已要求維多莉亞趕快跟媳婦和好，免得永遠失去兒子。

向來給外界「臭臉」、「難搞」印象的維多莉亞，碰上娘家資產是貝克漢一家3倍多的妮可拉，果然受不了媳婦比自己更嬌貴，不但面子拉不下來，也被傳沒有想掩飾對妮可拉的厭惡。如此不友善，當然令妮可拉也很反感，無奈寶貝兒子布魯克林對妻子死心塌地，反而和爸媽疏離，讓維多 莉亞非常傷心。

專門報導名人八卦的「Life & Style」雜誌稱大衛認為維多莉亞跟媳婦槓上，簡直荒謬，警告她最好趕快放低姿態，與妮可拉和解，免得兒子心生反感、叛離而去，他們就會永遠失去這個孩子，目前外界都在看維多莉亞能否拿出長輩的器度。

有時候有血緣關係的家人還會鬧彆扭，倒是拍片合作建立出的家人般感情，更顯得溫馨。劇情一直標榜「家族」的「玩命關頭」系列，女主角喬丹娜布魯斯特2度出嫁，和交往兩年的投資公司CEO梅森墨菲特結婚，該系列中演她大哥的馮迪索、演他們團隊成員的路達克里斯、演她另一半的保羅沃克之女梅朵，都親自出席婚禮，見證她再次找到幸福。

維多莉亞貝克漢(右)被傳不掩飾對媳婦妮可拉的厭惡。圖／摘自IG
維多莉亞貝克漢(右)被傳不掩飾對媳婦妮可拉的厭惡。圖／摘自IG

布魯克林 喬丹 足球

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