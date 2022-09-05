吳尊移居上海副業遭爆欠款數百萬 法院列失信被執行人

吳尊和老婆林麗吟。圖／摘自微博

昔日男團「飛輪海」成員吳尊2014年與老婆林麗吟結婚後，近年來演藝重心都放在中國，今年4月更帶著一雙兒女，舉家自汶萊移居到上海，結果剛搬家就碰到當地因疫情 大封城，近日他所創立的「深圳飛縱健身 服務有限公司」還爆出拖欠物業管理、中央空調維護等費用，總金額達人民幣363萬餘元（約52萬美元），遭法院列為失信被執行人，令各界震驚。

吳尊在汶萊創立健身品牌，經營長達17年，沒想到健身事業轉投資到中國，近日卻慘遭滑鐵盧，據中國「天眼查」公開資料顯示，「飛縱健身服務有限公司」成立於2018年1月，「飛縱健身服務管理有限公司」則持有60％股份，為第一大股東，創辦人就是吳尊。

而根據中國執行信息公開網公開內容中，「飛縱」因違反財產報告制度，遭深圳市南山區人民法院列為失信被執行人，關聯文書判決「飛縱」需賠償深圳市航天高科物業管理公司，包括物業管理費、中央空調維護費、專項維修資金、水電費共計363萬多元人民幣，判決生效10日內向原告公司支付違約金。