楊丞琳「我是廣東人」惹議 生日密碼0604淪中國禁忌

楊丞琳在節目中談起自己的成長背景。 (取材自youtube)

最近中國論壇瘋轉一則影片，內容中楊丞琳提到自己小時候為了還債，16歲就出道，說著說著便提起自己的成長背景，直言「我在台北長大，『但是我是廣東人』」一席話引發台灣網友熱議，不過有網友則挖出她生日是6月4號正好是中國的「禁忌日」狂酸。

楊丞琳最近參加中國浙江省委宣傳部文化傳播節目「還有詩和遠方」的片段，她提及自己16歲就出道為家庭還債，用人生閱歷彌補兒時遺憾。此外，她還提及：「我在台北長大，『但是我是廣東人』…我來這節目也是想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，然後學到很多智慧，因為小時候書真的讀不多 ，真的太早就出來工作了。」

楊丞琳透露，父親是廣東人，雖然在台北出生、念書、成長，但仍不時被提醒不能忘本，她更表示自己會說廣東話。過去她曾與李克勤、王祖藍等港星同台，李克勤唱「紅日」唱到一半，突然把麥克風遞給楊丞琳，楊丞琳立刻用粵語接唱。

楊丞琳一句「我是廣東人」也引來台灣網友熱議：「嫁雞隨雞，嫁中國人就是中國人」「報個出生地還要報祖上在哪 笑死 」「還好啦～有兩個花蓮阿美族的也說自己中國人～」「我有荷蘭血統，我是荷蘭人 ？」；不過也有網友拿她生日出來酸說：「6/4生日不能講，可以講農曆生日啊」、「可是楊丞琳生日6/4，他敢高調嗎？」「亂講，生日是5/35好嗎」。