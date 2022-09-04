男星拒接百億家業 因父親各國留情 同父異母手足有7個

謝佳見吐露與父親關係。記者王聰賢/攝影

大馬男神謝佳見近期主演「酷蓋爸爸」第二季，劇中他飾演同志婚姻中的爸爸Damian；提到戲外與身家百億的富爸爸之間，他因從小父母離婚，父子關係疏離，甚至一度對爸爸有恨，不願接掌家業，寧可靠自己打出一片天。

謝佳見到台灣發展多年，演過多部台劇，眾所周知，他的家世驚人，父親是馬來西亞知名連鎖超市老闆，身家破百億，他則是名符其實的富二代，但父親忙於事業，謝佳見從小就被丟給奶奶撫養，輪流住叔叔、姑姑家，被欺負、吃剩菜，看盡所有親戚臉色，連讀大學都自力更生打工賺學費，「他（爸爸）就是忙，要跟他拿錢，我開不了口」。

關於父子間，謝佳見表示，以前氣父母離婚，爸爸的感情世界太精彩，也讓他看不下去，「菲律賓、新幾內亞 、大陸、澳洲 ，各國女友都有」，與他同父異母的弟弟妹妹就有7個，最小的現在才念中學，「他是我爸，我會聽他的、尊重他，但對我來說，我們還是分開比較好。」

也因此當時他和父親只要有一人在客廳，另一人就待在房間，父子幾乎不照面；直到他踏進演藝圈，有了亮眼成績，親子關係才破冰，謝佳見笑說：「我也曾到新幾內亞到我爸的超市打工，但做了一段時間，我明白這不是我想要的，所以不想接爸爸的事業。」

如今爸爸年紀大了，謝佳見也成熟了，父子不再糾結於過去，他說，這兩年因疫情 沒回馬來西亞，老爸聲聲催，在他確定9月中回大馬前，還延遲了3、4次到新幾內亞的機票，足見老爸對這長子的重視，當年對兒子的嚴厲、控制，實則是「保護」，表達愛的方式。