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3%地球人都瘋他 劉德華抖音開唱 2億人線上狂歡

記者王郁惠／即時報導
華仔今於抖音直播開唱，吸引2.4億人同時觀看。圖／摘自微博
華仔今於抖音直播開唱，吸引2.4億人同時觀看。圖／摘自微博

天王劉德華（華仔）出道41年，今晚8點在抖音平台開「把我唱給你聽」線上演唱會，主要演唱自己作詞的歌曲，向大家展示自己創作人的身份，才開播24分鐘觀看人數就破億，更一度有2.4億人同步觀看，等於3%的地球人都在看他，而華仔以創作與粉絲同樂，刻意關掉「抖內」功能，讓粉絲直讚：「這才叫頂流巨星。」

直播才剛開場就吸引超過3900萬人次觀看，之後1分鐘人次就增加了1000萬，晚間9點已有逾2億人次觀看，華仔感性表示：「去年在這裡分享平常的一天，今年還在這裡，把我唱給你聽。」說完，並演唱了他的經典曲目「笨小孩」，他演唱「如果你是我的傳說」前，談到當年用粵語創作，但公司可能覺得他歌聲不怎麼樣，他就改用國語創作，沒想到獲得好評，演唱後舞台升起重型機車，讓人勾起電影「天若有情」的回憶殺。

主持人李好談到華仔加入抖音一年後，常在上面分享生活，其中只對一部影片不滿意，就是華仔在拖地、擦地，害他被老婆罵「連華仔都會做家事了，你還敢不幫忙」，華仔也搞笑澄清：「我那時候隔離自己一個人，住了3、4天有點髒，才自己清，僅此一次而已。」

華仔開唱刻意關閉抖內功能。圖／摘自抖音
華仔開唱刻意關閉抖內功能。圖／摘自抖音

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