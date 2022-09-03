我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州極端高溫周 州府發安全告示

電子產品藍光恐造成皮膚老化 醫師：室內也要塗防曬

克里斯洛克終於對威爾史密斯開砲：他Ｘ的混蛋

記者蘇詠智／即時報導
克里斯洛克終於鬆口談到被掌摑，稱對方是「他Ｘ的混蛋」。（路透資料照片）
克里斯洛克終於鬆口談到被掌摑，稱對方是「他Ｘ的混蛋」。（路透資料照片）

昔日形象良好、深受觀眾喜愛的威爾史密斯，自從在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克後，人氣就迅速滑落，形象也受到重傷，就算曾經發了道歉文與道歉短片，似仍於事無補，還在設法從谷底翻身。反觀被打的克里斯洛克，此後在美國的脫口秀巡迴表演，幾乎場場爆滿，台下觀眾都在等他發表對於被掌摑的心情，以及對威爾史密斯有何看法。

克里斯洛克本來堅持要有人付錢他才要談，隨著日子一天天過去，他的態度慢慢鬆動，終於近日他與另一位黑人諧星好友戴夫查波爾一起在英國巡迴演出時，兩人一搭一唱讓他首度鬆口稱威爾史密斯是「他Ｘ的混蛋」，還表示威爾史密斯那一巴掌打得他很痛，而且威爾這個「他Ｘ的混蛋」竟然在他「講了個狗屁笑話」時動手攻擊，然而克里斯堅稱：「那是我講過最好笑的笑話！」

兩人對於威爾史密斯的修理沒有到此結束，戴夫馬上再補好幾刀：「威爾史密斯的『完人模仿秀』表演了30年，終於撕下假面具，展露出來他跟我們一樣醜陋，不管這會有什麼後果，我希望他不要再把假面具戴回去，用他的真面目好好呼吸，兩種樣子我都能夠理解。」

在奧斯卡典禮上，克里斯洛克堅持要開威爾妻子潔妲蘋姬理平頭的玩笑，表示很期待她主演的「魔鬼女大兵2」，沒有考慮到潔妲是因為生病掉髮才決定自己理平頭，威爾先是大聲要求他停止，看他死不住口才衝上台去甩了他一巴掌，但歐美主流文化抵制所有暴力行為，威爾被口誅筆伐，克里斯反而因為是「受害者」，表演生涯攀上另一個高峰。目前威爾史密斯努力要回復昔日的地位，可惜近期的調查，對他感到厭惡的比例還在增加，想要找回觀眾的好感，難度非常高。

戴夫查波爾為友人嘲諷掌摑者，稱對方偽裝完人裝了30年。（路透資料照片）
戴夫查波爾為友人嘲諷掌摑者，稱對方偽裝完人裝了30年。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，效應還沒結束，人氣未能回升。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，效應還沒結束，人氣未能回升。（路透資料照片）

威爾史密斯 奧斯卡 英國

上一則

威廉、凱特將在「王冠」現身 梅根沒望？

延伸閱讀

克里斯自稱婉拒主持明年奧斯卡 「像重回犯罪現場」

克里斯自稱婉拒主持明年奧斯卡 「像重回犯罪現場」
克里斯洛克自稱婉拒主持明年奧斯卡：像重回犯罪現場？

克里斯洛克自稱婉拒主持明年奧斯卡：像重回犯罪現場？
掌摑風波後 威爾史密斯好感度下滑 惡感度上升 前妻為他求情

掌摑風波後 威爾史密斯好感度下滑 惡感度上升 前妻為他求情
威爾史密斯好感度直落 前妻為他向觀眾求情

威爾史密斯好感度直落 前妻為他向觀眾求情

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03

超人氣

更多 >
上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘
香蕉買太多怎保鮮？她分享1招延長美味 眾人讚：學起來

香蕉買太多怎保鮮？她分享1招延長美味 眾人讚：學起來
台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車
不是不報時候未到 賈永婕轉發這新聞哭「還是有天理」

不是不報時候未到 賈永婕轉發這新聞哭「還是有天理」
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職