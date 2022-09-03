克里斯洛克終於對威爾史密斯開砲：他Ｘ的混蛋
昔日形象良好、深受觀眾喜愛的威爾史密斯，自從在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克後，人氣就迅速滑落，形象也受到重傷，就算曾經發了道歉文與道歉短片，似仍於事無補，還在設法從谷底翻身。反觀被打的克里斯洛克，此後在美國的脫口秀巡迴表演，幾乎場場爆滿，台下觀眾都在等他發表對於被掌摑的心情，以及對威爾史密斯有何看法。
克里斯洛克本來堅持要有人付錢他才要談，隨著日子一天天過去，他的態度慢慢鬆動，終於近日他與另一位黑人諧星好友戴夫查波爾一起在英國巡迴演出時，兩人一搭一唱讓他首度鬆口稱威爾史密斯是「他Ｘ的混蛋」，還表示威爾史密斯那一巴掌打得他很痛，而且威爾這個「他Ｘ的混蛋」竟然在他「講了個狗屁笑話」時動手攻擊，然而克里斯堅稱：「那是我講過最好笑的笑話！」
兩人對於威爾史密斯的修理沒有到此結束，戴夫馬上再補好幾刀：「威爾史密斯的『完人模仿秀』表演了30年，終於撕下假面具，展露出來他跟我們一樣醜陋，不管這會有什麼後果，我希望他不要再把假面具戴回去，用他的真面目好好呼吸，兩種樣子我都能夠理解。」
在奧斯卡典禮上，克里斯洛克堅持要開威爾妻子潔妲蘋姬理平頭的玩笑，表示很期待她主演的「魔鬼女大兵2」，沒有考慮到潔妲是因為生病掉髮才決定自己理平頭，威爾先是大聲要求他停止，看他死不住口才衝上台去甩了他一巴掌，但歐美主流文化抵制所有暴力行為，威爾被口誅筆伐，克里斯反而因為是「受害者」，表演生涯攀上另一個高峰。目前威爾史密斯努力要回復昔日的地位，可惜近期的調查，對他感到厭惡的比例還在增加，想要找回觀眾的好感，難度非常高。
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