馬來西亞男歌手澳洲行生死一瞬間 險與對向來車對撞

蔡明仁和家人到澳洲旅遊20天，為心靈充電。圖／好朋友工作室提供

大馬歌手蔡明仁在台灣5年多，前陣子家人生病他返家探親，趁著家人痊癒，他和父母、弟弟到澳洲 玩了3個禮拜，一家人開車展開公路之旅，沒想到有一晚因視線不良，險些撞上對向來車，超級驚險。

蔡明仁和家人開車到西澳其他郊區(Margaret River)觀光 ，包括著名酒莊、巧克力工廠，看遍海邊、花海、山洞，他表示：「這個Margaret River是最想要去的景點 ，儘管要開3、4小時的車，但景色非常的美，就這樣一路開車來趟公路之旅，還在那待了三天兩夜，蠻值得的。」但有一晚他們在郊區開車，因為沒有路燈所以視線非常差，只能摸黑開車，險些撞上對向來車子，還好及時閃避。