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馬來西亞男歌手澳洲行生死一瞬間 險與對向來車對撞

記者梅衍儂／即時報導
蔡明仁和家人到澳洲旅遊20天，為心靈充電。圖／好朋友工作室提供
蔡明仁和家人到澳洲旅遊20天，為心靈充電。圖／好朋友工作室提供

大馬歌手蔡明仁在台灣5年多，前陣子家人生病他返家探親，趁著家人痊癒，他和父母、弟弟到澳洲玩了3個禮拜，一家人開車展開公路之旅，沒想到有一晚因視線不良，險些撞上對向來車，超級驚險。

蔡明仁和家人開車到西澳其他郊區(Margaret River)觀光 ，包括著名酒莊、巧克力工廠，看遍海邊、花海、山洞，他表示：「這個Margaret River是最想要去的景點 ，儘管要開3、4小時的車，但景色非常的美，就這樣一路開車來趟公路之旅，還在那待了三天兩夜，蠻值得的。」但有一晚他們在郊區開車，因為沒有路燈所以視線非常差，只能摸黑開車，險些撞上對向來車子，還好及時閃避。

他計畫到偶像周杰倫拍〈粉色海洋〉MV的地方朝聖，超級喜歡周杰倫的他先找了一個相似的景點拍照留念，笑說：「我去那個地方剛好景點看起來類似，趕緊先拍。」他也趁此機會尋找新專輯創作靈感，「很珍惜再次可以出國旅遊，遇到的人事物都讓我心中很有感觸，因為跟疫情前出國的心態不一樣，覺得一切都不是理所當然了。還有再次見到2年多沒見到住在澳洲的好朋友，覺得很欣慰，可以感受到真正的友誼不會因為時間和距離而生疏。這些都是我未來寫歌的養分。」

蔡明仁和家人到澳洲旅遊20天，為心靈充電。圖／好朋友工作室提供
蔡明仁和家人到澳洲旅遊20天，為心靈充電。圖／好朋友工作室提供
蔡明仁和家人到澳洲旅遊20天，為心靈充電。圖／好朋友工作室提供
蔡明仁和家人到澳洲旅遊20天，為心靈充電。圖／好朋友工作室提供

澳洲 周杰倫 觀光

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