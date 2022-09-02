貝克漢家婆媳大戰 維多莉亞修理豪門媳婦不手軟

布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲雖然甜蜜，卻引發兩家人的對立。（路透資料照片）

貝克漢家婆媳大戰愈演愈烈，英國 「每日郵報」稱維多莉亞貝克漢與媳婦妮可拉佩茲為了婚紗交惡，維多莉亞先是故意在婚禮上霸佔妮可拉原先選好的夫妻第一支舞歌曲，變成新郎布魯克林 與母親共舞的歌，妮可拉氣得衝出婚禮。而維多莉亞之後又不邀請布魯克林和妮可拉參加自己的品牌在巴黎時裝周的活動，甚至還拒絕支付布魯克林取得美國綠卡的費用，布魯克林只能靠岳父來出錢。種種衝突讓兩家人愈來愈不和，夾在中間的布魯克林雖然左右為難，卻也逐漸向岳家靠攏，和自己原生家庭的關係陷入低潮。

被譽為「英國除了皇室之外第2家庭」的貝克漢家族，男主人大衛曾是足球 金童，女主角維多莉亞則是「辣妹」合唱團裡的臭臉女王，本來各自就都具有高知名度，結合之後更是一加一大於二，尤其維多莉亞把「貝克漢」的招牌當作精品在經營，每一位家人的一舉一動都透過她刻意的宣傳，讓全球民眾對他們家耳熟能詳，更擴大不少品牌利益。不料他們偏偏攀上比他們一家有錢好幾倍、更加貴氣的佩茲家族，充分感受到「齊大非偶」的苦澀滋味。

向來在英國任性慣了的維多莉亞，碰上從小就是豪門公主的媳婦妮可拉，雙方對彼此都有一肚子火。「每日郵報」引述的消息來源之一表示妮可拉雖然決定要讓未來的婆婆幫自己設計婚禮上的某些服飾，卻只是打發維多莉亞、不想直接激怒對方的權宜之計，其實打從一開始妮可拉就沒有想穿維多莉亞設計的婚紗，因為她身旁有更多真正有設計服裝才華的朋友。這位不具名消息來源形容得很尖酸：「好比妳有一群婆家親戚，跟妳強調他們做的肉丸是世界上最好吃的，可是妳根本就不喜歡肉丸，但妳還是會讓他們去做。事情就差不多是這樣，她從來就不想穿維多莉亞的設計。」

另外有一說，根據妮可拉受訪時親自做的解釋：「我本來真的要穿她的設計，可是後來才發現和她合作的師傅來不及，只好回頭去找范倫鐵諾為我量身打造新的婚紗。」親近佩茲家族的友人也堅持這種說法，稱妮可拉與維多莉亞之間真的沒有為了婚紗翻臉，本來是妮可拉希望婚紗有家人的想法注入其中，才會找上維多莉亞，但維多莉亞知道自己做不出妮可拉想要的夢幻婚紗，就沒有硬接這工作，兩個女人並未因此傷了感情。

可是「每日郵報」加碼爆料，維多莉亞對於「婚紗之仇」，選擇在婚禮上給媳婦一個好看。妮可拉的父親花了筆大錢邀得珍妮佛洛佩茲的前夫馬克安東尼來婚禮表演，妮可拉與布魯克林選好他的「You Sang To Me」做為新郎新娘第一支舞的襯底，不料正式演出時，馬克竟然把這首歌變成新郎與新郎母親的共舞之歌，他和維多莉亞交情不錯，硬是讓佩茲家砸了大錢還沒有買到面子。

維多莉亞打心底瞧不起妮可拉這個媳婦，認為她就是個被寵壞的小女生，妮可拉則氣維多莉亞竟然以長輩之姿硬要剝奪新娘的丰采，實在太搞不清楚狀況，也沒有想和維多莉亞妥協的意思。維多莉亞每年在巴黎時裝周的活動，都像是家族一是一般，貝克漢一家總是會到場、作為她的後盾，今年布魯克林與妮可拉竟是看到雜誌報導才發現他們居然沒有被維多莉亞邀請出席，心裡愈想愈不是滋味。