我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期待就業報告 道指史指反彈

快看世界／好笑又好哭 圖書館展出讀者遺忘在書中物

曾被嘲「最醜女團」她甩肉18公斤 「高級感」美照曝光

記者梅衍儂／即時報導
Cindy剛出道時被網友嘲笑長相。（取材自微博）
Cindy剛出道時被網友嘲笑長相。（取材自微博）

中國女團3unshine由Abby、Cindy和Dora組成，出道時因鮮明的風格和長相被稱為「最醜女團」，經過多年蛻變，成員也有了極大的轉變，其中Cindy可以說是讓網友最驚訝的，她從60公斤瘦到42公斤，原本的國字臉、單眼皮，逐漸變成網友口中的「高級感」，她近日在小紅書上分享減重心得，說話帶著滿滿自信、邏輯清晰，和昔日的她截然不同。

Cindy表示很多人對她變瘦很好奇，她回顧2015年出道後，很多人質疑「像她這樣的女生出道認真的嗎」，面對網路上鋪天蓋地的嘲諷和惡言，她總結有四件事讓自己從黑、胖、醜，變成現在很多人喜歡、自己也超喜歡的風格。

她表示自己一共經歷了「需要家人提醒的懵懂階段」、「自主減肥的初始階段」、「有些痛苦的積累經驗階段」、「逐漸找到方法的舒適階段」，她曾經穿不下宣傳服、被爸媽沒收零食，靠著運動、找健身教練，慢慢從60公斤瘦到快50公斤，但期間還是有忍不住偷吃、放棄的時候，後來好友周潔瓊帶她進入皮拉提斯的世界，她的體型開始有了更多的改變，最瘦的時候體重不到42公斤，體脂肪甚至已經在嚴重警告過少的邊緣。

今年22歲的她氣質和剛出道時截然不同，Cindy也分享，減肥的路上心態和狀態一直變化，但不變的是「我從來都不討厭自己」，她說：「以前的自己也是我的一部分，有了她才有了現在和未來的我。」她的分享，也引來許多網友讚賞，認為她如今口條清晰又有自信，是相當勵志的變美實例。

Cindy做皮拉提斯雕塑身型。（取材自微博）
Cindy做皮拉提斯雕塑身型。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）
Cindy如今瘦身成功。（取材自微博）

健身 小紅書 減重

上一則

非常律師禹英禑超高人氣 自閉症在韓國引發熱議

延伸閱讀

中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響

中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響
特斯拉撞電線桿再撞民宅 70歲女駕駛當場亡

特斯拉撞電線桿再撞民宅 70歲女駕駛當場亡
華人3000元自行車上鎖仍遭竊 尋回當天竟又被偷

華人3000元自行車上鎖仍遭竊 尋回當天竟又被偷
8/30-9/12看富足退休6堂課影片抽大獎

8/30-9/12看富足退休6堂課影片抽大獎

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選
佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨

佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨