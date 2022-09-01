曾被嘲「最醜女團」她甩肉18公斤 「高級感」美照曝光

Cindy剛出道時被網友嘲笑長相。（取材自微博）

中國女團3unshine由Abby、Cindy和Dora組成，出道時因鮮明的風格和長相被稱為「最醜女團」，經過多年蛻變，成員也有了極大的轉變，其中Cindy可以說是讓網友最驚訝的，她從60公斤瘦到42公斤，原本的國字臉、單眼皮，逐漸變成網友口中的「高級感」，她近日在小紅書 上分享減重 心得，說話帶著滿滿自信、邏輯清晰，和昔日的她截然不同。

Cindy表示很多人對她變瘦很好奇，她回顧2015年出道後，很多人質疑「像她這樣的女生出道認真的嗎」，面對網路上鋪天蓋地的嘲諷和惡言，她總結有四件事讓自己從黑、胖、醜，變成現在很多人喜歡、自己也超喜歡的風格。

她表示自己一共經歷了「需要家人提醒的懵懂階段」、「自主減肥的初始階段」、「有些痛苦的積累經驗階段」、「逐漸找到方法的舒適階段」，她曾經穿不下宣傳服、被爸媽沒收零食，靠著運動、找健身 教練，慢慢從60公斤瘦到快50公斤，但期間還是有忍不住偷吃、放棄的時候，後來好友周潔瓊帶她進入皮拉提斯的世界，她的體型開始有了更多的改變，最瘦的時候體重不到42公斤，體脂肪甚至已經在嚴重警告過少的邊緣。