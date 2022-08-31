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BTS到底要不要當兵 韓國防部檢討民調必要性

中央社／首爾31日專電
南韓人氣團體防彈少年團（BTS）兵役問題受關注。（取材自Instagram）
南韓人氣團體防彈少年團（BTS）兵役問題受關注。（取材自Instagram）

南韓人氣團體防彈少年團（BTS）兵役問題受關注，南韓國防部長李鐘燮31日表示已指示檢討是否有必要就此進行民調，並表示會盡快決定BTS成員是否需要當兵；媒體推測，國防部最晚會在今年底前做出定論。

李鐘燮31日出席國會國防委員會全體會議時被問及BTS兵役問題，李鐘燮當時表示這項議題須取得社會共識後決定，已指示盡快進行民調；但國防部在三小時後澄清，李鐘燮的意思是已指示檢討是否有必要進行民調。

對於議員要求國防部盡快就此作出結論，李鐘燮表示會在最終期限前決定，韓聯社報導指出，BTS中年紀最大的成員Jin申請延後服役至今年底為止，推測國防部最晚會在年底前公布結果。

南韓相當重視兵役問題，在更迭快速的南韓演藝圈中，2年兵役也成為韓國男藝人必須面臨的一大關卡，奧運、亞運獎牌得主及在特定比賽中得獎的音樂家、舞者可申請免役或以替代役方式服役，但大眾音樂藝人並不在適用範圍內。

部分意見認為，在全球擁有廣大歌迷支持的BTS對南韓文化宣傳有特殊貢獻，應給予特例免役待遇；隨著K-POP席捲全球，南韓國會也在討論是否要修法，允許縮短韓星服役時間。

不過，今年滿30歲的Jin已屆入伍最後時限，國防部仍持保守態度，李鐘燮表示，已綜合多名議員對BTS兵役問題的建議，會考量國家利益等各面向因素後慎重作出決定。

輿論對於是否該為BTS開特例的正反意見參半，根據今年4月進行的一項民調，約36%受訪者認為以韓星人氣作為是否服役的基準，對一般人來說並不公平；認為BTS活動有著提升南韓國格的贊成意見則占34.6%，雙方不相上下。

部分議員指出，BTS的確是為南韓宣揚國威，但在大學認真唸書、在農村認真耕作的青年也都是在為宣揚國威努力；也有意見擔心以民調決定BTS是否服役的公平性。

BTS 南韓 國防部

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