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陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

記者葉君遠／即時報導
陶晶瑩母女(左)和賈永婕母女(右)在美國相會。（圖：陶子提供）
陶晶瑩母女(左)和賈永婕母女(右)在美國相會。（圖：陶子提供）

陶晶瑩（陶子）女兒荳荳在她小巨蛋演唱上自彈自唱表現亮眼，喧嘩過後，陶子獨自陪她返美就學，母女倆將一起生活兩周，她說，荳荳即將升高三，進入學業辛苦期，她和李李仁將輪流過來陪伴，一路供她到大學畢業，花費超過千萬（台幣）？陶說：「千萬，只是學費吧，其他花費加一加，我不太敢算。」

美國通膨嚴重，荳荳在LA念書，陶李研究過是否買房讓她住，「看到當地的房價，是垂直上升那種，真的買不下去，而且她還在摸索未來想念什麼，音樂？行銷或心理學？若到東岸念大學，花10萬美金買的房子也有，但就是偏遠地帶、治安不行，最後決定宿舍就好。」這次陶子專程去，「考慮到高中生的心理狀態不是只有吃和喝，更重要的是今年課業關乎未來申請大學，尤其宗教學非常難，包含了歷史和哲學，我們已打算幫她請家教了。」

陶子已慢慢融入當地生活，常開著車載荳荳採買、或去搭校車，「光開上那裡的高速公路就很恐怖。我跟荳荳趁提早下課跑去一家樂器行買了把電吉他，荳荳自學有成，我希望她能教我，有趣的是，這裡一把電吉他才200美金（約6000台幣，她認為是地方品牌才這麼便宜），但一杯珍奶就要200台幣，物價是台灣三倍，所以我們只喝便宜的水，珍奶回台灣再喝，平時吃的方面，我會去採買自己做。」之前還跟賈永婕母女在當地相會聚餐，她跟賈，都是放心不下女兒的媽媽。

美國大學如果努力一下，大二就能修完全部學分，荳荳要念幾年，還得看她在過程中摸索出到底想念什麼科系，但可以確定的是，未來還有好多年，陶子和李李仁，每一年都得各自花時間飛到美國陪她，日前她拍荳荳上校車的背影，寫下，「希望她能交到朋友，能遇到好老師，能探索出人生夢想，能享受學習、能挺過孤單。 」 當媽媽的，看著女兒的人生，「就是不斷目送。」

陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

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