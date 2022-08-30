就是受不了大眾太愛小布 裘莉密謀要他被逮捕？

布萊德彼特最近宣傳新片時笑口常開，心情似乎很愉悅。（歐新社資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉 婚變即將在9月滿6周年，雖然兩人還沒能正式斷乾淨，卻都已經各自取回合法的單身身分，只是彼此間的恩怨糾葛太深，到現在還是媒體熱炒的焦點。本期「Us」雜誌又以封面標題打出「小布 生活在地獄中」，稱裘莉想復合卻被拒絕，因此由愛生恨，決定毀掉他，故意用盡一切手段要重啟當初導致婚變的「私人飛機家暴」疑案調查，試圖讓他被逮捕。

曾經愛到不怕揹上「不倫」罪名也要在一起的布裘，同居多年後正式結婚才兩年就鬧婚變，搞到撕破臉還無法復合，這之中經過好幾度的翻轉，彼此關係時好時壞，有時外界甚至以為他們要再度給彼此一個機會，現在卻又鬧到水火不容，裘莉的態度堪稱關鍵。

「Us」雜誌報導，小布身旁的友人認為裘莉為了陷害他，無所不用其極，現在又再把私人飛機上的衝突鬧上檯面、還逼迫」FBI ，就是想要讓小布被以「家暴犯」的身分遭到逮捕，雖然當年FBI調查過後已經因為證據不足，撤銷此案，裘莉就是不肯放過。

除了小布不願復合讓裘莉又氣憤又受傷外，兩人婚變至今，就算小布曾經鬧過這場私人飛機上酒醉發飆的事件，公眾形象依舊良好，連八卦刊物提到婚變，都把她塑造成負面、偏向「反派」的一方，有如現實人生中的「魔女」，讓她怎麼樣都沒辦法消氣。外界對小布的喜愛，讓裘莉的怒火加倍，非要毀掉他才甘心，因此狠招不斷，攻擊力道愈來愈強。

在FBI的調查報告中，裘莉稱自己不但被酒醉的小布暴力攻擊，還被他用啤酒淋頭，他甚至想要對其中一個聲援她的孩子動粗，就連飛機降落之後，也蠻橫地不讓她們母子下飛機，僵持了20分鐘。