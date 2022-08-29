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周杰倫不藏了 出售私密收藏 內幕全曝光

記者林士傑／即時報導
周杰倫挑選5首DEMO推出「周杰倫限定珍藏DEMO空間」。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫挑選5首DEMO推出「周杰倫限定珍藏DEMO空間」。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫（周董）挑選出「晴天」等5首DEMO推出「周杰倫限定珍藏DEMO空間」，其中特別收錄未發表過作品「紐約地鐵」，喜歡研究他歌曲的朋友可以趁勢研究DEMO，找出未完成品和完成品的差別，他說：「像是可以聽到槍聲當作background的節奏，其實這滿厲害的吼？想一想以前還滿厲害的，現在也是滿厲害的！」

他所屬杰威爾音樂跟中國「薄盒App」合作，讓周董端出最私密的收藏，總經理楊峻榮表示這可能是唯一一次分享周杰倫的DEMO，「它不僅是音樂，更是華語流行音樂史的一部分！這些創作在當時就是無價的！」如今透過區塊鏈技術讓DEMO變成獨一無二的藝術品。與周董搭檔多年的方文山則說：「他的音樂變成一個現象了嘛！那你去收藏一個殿堂等級的現象的作品，那不只參與了藝術事件，也參與了音樂事件。」

周董趁挑選時重溫5首DEMO，像是「愛在西元前」前面竟有一段Rap、「擱淺」DEMO副歌竟唱了「七里香」的歌詞，周杰倫笑說：「有時候就是這樣，你可能沒有歌詞唱，你又想唱點東西進去這個DEMO，只好拿別首歌來唱。」

而談到「數位藏品」NFT，周杰倫說：「我覺得哥的經典歌曲DEMO是最適合的，當時不是為了NFT而作的，才是難能可貴的。」這回因應支付方式不同，分成數位藏品NFT與數位門票形式，2種模式皆限時銷售，詳洽薄盒Mints官網。

周杰倫 NFT 地鐵

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