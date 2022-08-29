日劇女神松隆子、青春偶像廣瀨鈴 首次訪台演出舞台劇

日本鬼才導演野⽥秀樹舞台劇「Q：歌舞伎之夜」，主要演員松隆⼦、志尊淳、廣瀨鈴及上川隆也（由左至右）。圖／兩廳院提供 Kishin Shinoyama／攝影

日劇 迷注意了，日劇女神松隆子首度到台灣演出舞台劇 「Q：歌舞伎之夜」，將化身東洋茱麗葉，為愛跨越時空翻轉命運。該劇10月25日至10月30日於國家戲劇院演出，預計9月1日中午12時開放兩廳院會員預購並開賣貴賓包廂，9月8日中午12時正式啟售。

「這是我第一次在台北演出，心情相當興奮。」松隆子表示，會全力以赴表現，「希望能與大家在劇場共同度過美好時光」。

日本 鬼才導演野⽥秀樹舞台劇「Q：歌舞伎之夜」，率日劇女神松隆⼦、實力派演員上川隆也、高人氣影視演員廣瀨鈴及志尊淳，雙生雙旦主演跨時空的羅密歐與茱麗葉。加上實力派演員橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、⽻野晶紀、⽵中直⼈及導演野⽥秀樹，重量級演員卡司再前所未見。

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「Q：歌舞伎之夜」導演野田秀樹，現任東京藝術劇場藝術總監、「野田地圖」劇團負責人，集編、導、演全才，在日本戲劇界無人不曉。2020年台灣國際藝術節（TIFA）野田秀樹以跨國喜劇小品《滾啦》，創下TIFA首日預購即完售的傳奇紀錄。

兩廳院表示，野田秀樹的戲劇創作多針砭時弊及探討歷史文化根源，極具個人特色與影響力，作品總能吸引日本重量級演員共同合作，此次主要演員之一的松隆子更是第六度參與「野田地圖」創作演出；而廣瀨鈴第一次的舞台劇演出便是獻給「Q：歌舞伎之夜」，更因此劇獲得第54屆紀伊國屋演劇賞個人大獎，成為創此佳績的最年輕演員。

「Q：歌舞伎之夜」作品靈感源⾃英國搖滾天團Queen的專輯《歌劇之夜》（A Night At The Opera），野田秀樹將專輯展現的世界觀以及充滿戲劇張力的音樂帶到舞台上，創作概念獲得樂團支持及官方授權，劇作全部採用《歌劇之夜》專輯中的經典歌曲，磅礡壯麗的音樂，烘托戲劇張力，將演出提升至更高層次。

野田秀樹將故事背景設定於12世紀末的日本平安時代，從源賴朝與平清盛的源平合戰中，巧妙呼應莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》凱普萊特和蒙太古的家族對立，松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳扮演跨時空的羅密歐與茱麗葉，攜手演出淒美愛情故事。