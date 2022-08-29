「龍族前傳」收視沖天創紀錄 HBO宣布將拍第2季

HBO將續拍「龍族前傳」第二季。圖／HBO GO提供

「龍族前傳」22日首播，創下HBO史上全新影集首播時的最高觀看人數紀錄。HBO節目部執行副總裁Francesca Orsi表示，正式宣布續訂第二季。

「龍族前傳」是改編自喬治馬汀所撰寫的「冰與火之歌前傳：血火同源」小說 ，描述200年前的維斯特洛大陸，「龍家」坦格利安家族的故事。故事深受劇迷喜愛，也造成「龍族前傳」一上線就當機。

影片來源：YouTube HBO

新任男主角找來「神鬼認證3：最後通牒」英國 男星派迪康斯丁，原本他僅是眾多好萊塢電影 的搶眼綠葉，這回突然能主演夯劇，並扮演坦格利安家族之王，有不少宮廷衝突戲，連他自己都笑說：「親朋好友從來沒這麼期待我的戲過。」