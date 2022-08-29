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「龍族前傳」收視沖天創紀錄 HBO宣布將拍第2季

記者黃保慧／即時報導
HBO將續拍「龍族前傳」第二季。圖／HBO GO提供
HBO將續拍「龍族前傳」第二季。圖／HBO GO提供

「龍族前傳」22日首播，創下HBO史上全新影集首播時的最高觀看人數紀錄。HBO節目部執行副總裁Francesca Orsi表示，正式宣布續訂第二季。

「龍族前傳」是改編自喬治馬汀所撰寫的「冰與火之歌前傳：血火同源」小說，描述200年前的維斯特洛大陸，「龍家」坦格利安家族的故事。故事深受劇迷喜愛，也造成「龍族前傳」一上線就當機。

影片來源：YouTube HBO

新任男主角找來「神鬼認證3：最後通牒」英國男星派迪康斯丁，原本他僅是眾多好萊塢電影的搶眼綠葉，這回突然能主演夯劇，並扮演坦格利安家族之王，有不少宮廷衝突戲，連他自己都笑說：「親朋好友從來沒這麼期待我的戲過。」

HBO節目部執行副總裁表示：「我們為整個『龍族前傳」團隊在第一季取得的成就感到無比驕傲。我們出色的演員和工作人員接受了極大的挑戰，並超出所有人的預期，完成了一部必看的電視作品。」他透露：「我們非常興奮能夠在第二季繼續將坦格利安家族的史詩傳奇呈現給觀眾。」另外，「龍族前傳」被美國娛樂周刊稱讚是「令人嘆為觀止的」作品、評論網IGN則表示「真開心能回到滿是鬥爭暗算的維斯特洛」。

HBO將續拍「龍族前傳」第二季。圖／HBO GO提供
HBO將續拍「龍族前傳」第二季。圖／HBO GO提供

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