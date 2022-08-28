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白宮：美艦穿越台海符合美國政策

鄭家純賣情趣用品 放送側乳自爆私癖「愛聞內褲」

記者李姿瑩／台北即時報導
鄭家純也是呵護儀的愛用者。記者李政龍／攝影
鄭家純也是呵護儀的愛用者。記者李政龍／攝影

鄭家純(雞排妹)今天以品牌主理人的身分，出席情趣用品「純色」的新品發表會。她砸下逾千萬成本開發女性專用的「純淨呵護儀」，主打可兼顧愉悅和改善私密處困擾，在招募百人試用大隊時就吸引1500名女性報名。

她今天穿著一身白色套裝，上身僅著西裝外套，巧妙遮住重點部位，但在轉身時側乳線條若隱若現，性感身材藏不住。她親自講解產品功能，搭配操作簡報，頗具企業家架式。鄭家純坦言雖然自己有十年舞台功力，但第一次要正式介紹自家產品，還是相當緊張，昨天僅睡不到4小時。

鄭家純今天變身品牌主理人。記者李政龍／攝影
鄭家純今天變身品牌主理人。記者李政龍／攝影

她自己也是「純淨呵護儀」的試用者之一，不諱言過去也遇過私密處感染等問題，而且平時就喜歡「聞自己的內褲」。鄭家純表示，因為深知女性被私密處問題所苦，所以才投入開發這支功能性的按摩棒。而她試用過後，內褲的味道從偏重轉為清香，讓她頗感滿意。

鄭家純仔細介紹呵護儀的功能。記者李政龍／攝影
鄭家純仔細介紹呵護儀的功能。記者李政龍／攝影

如今純淨呵護儀成為亞洲首支以呵護角度為出發的情趣用品，鄭家純希望未來能在年底前賣出3000支，之後也會積極參與日本、美國的成人展。雖然現在她創立的情趣品牌「純色」在電商通路銷量不俗，鄭家純坦言團隊員工不多，面對行銷等事務真的很辛苦。她自己更是蠟燭兩頭燒，還要兼顧拍寫真以及演藝事業，累到時間不夠用。

鄭家純一身白色套裝兼具性感和知性魅力。記者李政龍／攝影
鄭家純一身白色套裝兼具性感和知性魅力。記者李政龍／攝影

31日就要滿29歲的她，今天完成了中午的產品發表會後，下午還得出席兩場生日會，與粉絲們同歡。鄭家純感坦根本沒空去想生日當天要怎麼過，現在只希望今天的活動全都順利結束。

鄭家純胸前風光藏不住。記者李政龍／攝影
鄭家純胸前風光藏不住。記者李政龍／攝影

鄭家純 雞排妹 日本

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