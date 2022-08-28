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男星王東暴打孕妻再扯約砲 女兒出生3度離家斷聯

記者陳慧貞／即時報導
網友到王妻微博留言，扯出家暴事件案外案。圖／摘自微博
網友到王妻微博留言，扯出家暴事件案外案。圖／摘自微博

中國男星王東因演出中版「流星花園」、「與君初相識，恰似故人歸」走紅，但近期他卻遭老婆「Annepple」曝光家暴、掐脖恐嚇影片，連女方懷孕7個月都沒放過，引發網友譁然撻伐，事後，他雖為自己的行為道歉，但卻又扯出「約砲」案外案。

王東與妻婚後屢傳婚姻觸礁，今年1月，Annepple就曾曬出疑似王東詢問贍養費的對話紀錄，今年4月，Annepple 又在微博貼出「尋人啟事」，指王東在女兒出生後半年內3度離家，還經常處於斷聯狀態，喊話王東「「老公，知道你或許很忙，希望百忙之中可以給家裡來一通電話或一條信息，我和寶寶都想你」，沒想到最後爆出家暴影片，王東私下惡行引發粉絲譁然。

家暴醜聞曝光後，王東所參與的兩部戲劇「照亮你」、「夜旅人」立即遭除名，演藝事業以及過往形象，一夕之間崩壞，事後他雖發文為自己過激的行為道歉，聲稱「現在終於解脫了，再也不會被折磨和威脅了」，解釋影片非事件全貌和真相，但仍讓許多網友認為是推託之詞，引發痛批。

此外還有網友翻出有一名女粉絲到王妻微博留言，表示自己與王東約過砲，當時Annepple 還回覆：「我知道，我懷孕的時候，對吧」，不過該網友隨後又澄清「假的，發著玩的」，因家暴事件引發的案外案，格外引人關注。

中國男星王東近期遭妻指控家暴，過往形象一夕崩壞。圖／摘自微博
中國男星王東近期遭妻指控家暴，過往形象一夕崩壞。圖／摘自微博

家暴 微博

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