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被爆揉胸性騷 香川照之現身節目「2度道歉」：深刻反省

噓！星聞 即時報導
香川照之26日突然現身自己的節目，並向外界致歉。 （取材自推特）
香川照之26日突然現身自己的節目，並向外界致歉。 （取材自推特）

56歲日本男星香川照之在日劇《半澤直樹》中飾演反派角色大和田曉，24日爆出他三年前對酒店女公關性騷擾，造成女方罹患PTSD（創傷後壓力症候群），訴訟內容被日本媒體報導出來。對此，他所屬事務所隔一天終於回應，表示他確實對該女性造成不舒服，「他本人進行了深刻的反省，並向受害女性表達歉意。」26日他突然現身節目鞠躬道歉，引發熱議！

昨天香川照之所屬經紀公司才剛出面坦承他的過錯，並發表道歉聲明，豈料今天凌晨他卻突然出現在固定主持的TBS節目《THE TIME, 》，一開始他便針對騷擾一事道歉，「早安，開頭請給我點時間，這次針對部分周刊的報導，因為我的私事引起了騷動，給大家帶來了麻煩、擔心、心痛，對此非常抱歉。」

香川照之在節目中二度道歉，並強調對自己的行為深刻反省，也會每天時刻警惕自我：「對於能給予我的工作，我會認真、認真地努力，全力以赴地完成」最後，更提到：「而且最重要的是，對於能夠獲得這樣的一天，我不會忘記對此事的感謝。再一次重申，對此這次引起的騷動，我感到非常抱歉。」突然現身節目也在日本論壇引起騷動。

據「週刊新潮」報導指出，2019年7月香川照之在銀座一家酒店的包廂內對一位酒店女公關性騷擾，脫下對方的內衣聞味道，還傳給在場的其他三位男性，並說一些猥褻的話，之後香川照之又強吻對方，並把手伸進衣服內揉捏胸部，採訪了當時也在場的其他女公關，她們透露香川照之當天來店裡時，並沒有喝醉，但是情緒很亢奮，且行為逐漸異常，像是把手伸進女公關的衣服內、摸腋下、聞氣味等。

被性騷擾的酒店女公關之後罹PTSD（創傷後壓力症候群），2020年5月決定向香川照之提告，不過2021年則向東京地方法院提出撤訴，對此香川照之所屬的經紀公司未做出回應。

香川照之26日突然現身自己的節目，並向外界致歉。 （取材自推特）
香川照之26日突然現身自己的節目，並向外界致歉。 （取材自推特）

性騷擾 日本 日劇

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