張天愛昔日遇紅毯出軌前男友 轉身偷擦淚 網友超心疼
男星徐開騁演出「奈何BOSS要娶我」竄紅，還傳與「太子妃升職記」女主角張天愛因戲生情，但又傳出到女星古力娜扎家過夜，讓「徐開騁 出軌」瞬間登上微博熱搜榜，經過一日後，張天愛才曝光與徐開騁的對話，證明對方出軌，網友更挖出日前張天愛出席活動，似乎到一半就背對觀眾淚灑紅毯，讓不少粉絲心疼。
由於徐開騁傳出多次出軌，有網友挖出8月14日微博電影之夜張天愛紅毯擦淚的影片，當天張天愛在紅毯上遇到徐開騁，一時之間悲從中來，忍不住情緒，轉過身頻頻拭淚，讓不少網友直喊心疼，「天哪，美女好慘」、「感覺沒走出來的只有女方，男方馬上無縫連接下一段感情」、「好好幹事業，為這種人哭，不值得」、「他不值得妳流淚」、「真的在哭哎」、「應該是真的很難過啊」。
張天愛日前曝光錄音對話，內容為男方向女方說出自己「酒後亂性」，並坦承不想公開戀情其實與公司戀愛條款或是怕粉絲流失無關，而是怕「酒後亂性」曝光。張天愛還寫下「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」。張天愛親自回應，直接曝光男方過往行徑，網友直呼「女王」，也心疼她遭劈腿，留言「抱抱姐姐」、「姐姐我一直在」、「別委屈自己」，還有網友認為男方根本沒真的酒醉，只不過是為出軌找藉口。
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