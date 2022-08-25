張天愛昔日遇紅毯出軌前男友 轉身偷擦淚 網友超心疼

張天愛。（取材自微博）

男星徐開騁演出「奈何BOSS要娶我」竄紅，還傳與「太子妃升職記」女主角張天愛因戲生情，但又傳出到女星古力娜扎家過夜，讓「徐開騁 出軌」瞬間登上微博 熱搜榜，經過一日後，張天愛才曝光與徐開騁的對話，證明對方出軌，網友更挖出日前張天愛出席活動，似乎到一半就背對觀眾淚灑紅毯，讓不少粉絲心疼。

由於徐開騁傳出多次出軌，有網友挖出8月14日微博電影 之夜張天愛紅毯擦淚的影片，當天張天愛在紅毯上遇到徐開騁，一時之間悲從中來，忍不住情緒，轉過身頻頻拭淚，讓不少網友直喊心疼，「天哪，美女好慘」、「感覺沒走出來的只有女方，男方馬上無縫連接下一段感情」、「好好幹事業，為這種人哭，不值得」、「他不值得妳流淚」、「真的在哭哎」、「應該是真的很難過啊」。