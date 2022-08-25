氣喘發作傳命危又爆離婚？「三金歌王」殷正洋吐真相

殷正洋當年出道時外型俊俏。圖／報系資料照

61歲的殷正洋享有「三金歌王」美名，曾因氣喘發作送醫，豈料網路相關詞竟有命危、離婚等等，他聞言一笑置之，表示氣喘已經好轉許多，跟老婆感情依舊如膠似漆，現在就是過著退休生活。他直言夫妻財務應該分開，合在一起理財容易出事，導致彼此之間會講不清楚，出現像是老婆被丈夫控制的狀況。

他在投資 方面自有一套，表示以前要替朋友做業績買了保單，在股市也有資產，最叫人意外的是失能險，他說：「要未雨綢繆，萬一未來出現需要別人照顧的狀況，就有一筆資金可以聘請看護。」雖然夫妻財務分開，各自都有投資，但保單受益人均是彼此，該不會至今還要幫忙做業績？他笑著直呼保單已經足夠，不能再買了！

殷正洋維持運動習慣多年，疫情 期間在家也沒荒廢，現在每周5天打羽球 ，氣喘靠精油改善不少，但膝蓋有毛病，「算是運動傷害，我以前痛到沒辦法走路、沒辦法爬樓梯，只能抓著扶手一步一步移動。」難不成換了人工膝蓋？他搖搖頭，表示自己照著「全台最難掛號的醫師」的護膝經驗分享，狀況已有改善。