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孫儷「訓人」特別流暢 經紀人曝她私下真面目

記者陳慧貞／即時報導
孫儷在「安家」中飾演金牌房仲房似錦。（圖：中天娛樂台提供）
孫儷在「安家」中飾演金牌房仲房似錦。（圖：中天娛樂台提供）

女星孫儷自「後宮甄嬛傳」大紅後，推出的作品部部是夯劇，主演的「安家」雖是翻拍北川景子主演的日劇「房仲女王」，卻與日版大不相同，戲裡她面對員工做錯事，毫不客氣斥責，戲外經紀人則爆料她私下真面目，「如果發火，她就不理這個人、不講話，當她面無表情、一聲不吭，就是事態嚴重的時候」。

「安家」是孫儷距上一部作品後時隔三年所拍作品，面對粉絲不斷催促她快出新作品，她表示並不是因為懶惰才久沒拍戲，「我想說明我沒有犯懶，我真的很努力在工作，我也不想兩、三年才拍一部戲，但我不願意做的事，你強迫我做，我就會很難受，所以我只能選擇自己喜歡的角色、劇組」，孫儷更透露兒子從出生以來，第一次看她的劇就是看「安家」，更笑言兒子：「他真的是10萬個為什麼，太多太多的問題了！」

相較於面對小孩的耐心，孫儷在「安家」飾演的房似錦，是個雷厲風行的角色，對待下屬嚴格，面對員工做錯事，毫不客氣直接斥責，訓人台詞特別流暢，令人好奇現實中的孫儷，又是怎樣的老闆？她的經紀人表示，孫儷平常還是會用溝通的方式解決問題，只有發脾氣時，會氣到不想講話，但經紀人所說的「面無表情」，孫儷則稱有時面無表情，其實只是在發呆，並無其他意思。

「安家」是孫儷(左)時隔3年回歸電視劇之作，劇中與羅晉在買賣房子過程中互相成長。...
「安家」是孫儷(左)時隔3年回歸電視劇之作，劇中與羅晉在買賣房子過程中互相成長。（圖：中天娛樂台提供）
孫儷在「安家」中是位對待下屬相當嚴格的上司。（圖：中天娛樂台提供）
孫儷在「安家」中是位對待下屬相當嚴格的上司。（圖：中天娛樂台提供）

孫儷 日劇

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