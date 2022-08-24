孫儷「訓人」特別流暢 經紀人曝她私下真面目

孫儷在「安家」中飾演金牌房仲房似錦。（圖：中天娛樂台提供）

女星孫儷 自「後宮甄嬛傳」大紅後，推出的作品部部是夯劇，主演的「安家」雖是翻拍北川景子主演的日劇 「房仲女王」，卻與日版大不相同，戲裡她面對員工做錯事，毫不客氣斥責，戲外經紀人則爆料她私下真面目，「如果發火，她就不理這個人、不講話，當她面無表情、一聲不吭，就是事態嚴重的時候」。

「安家」是孫儷距上一部作品後時隔三年所拍作品，面對粉絲不斷催促她快出新作品，她表示並不是因為懶惰才久沒拍戲，「我想說明我沒有犯懶，我真的很努力在工作，我也不想兩、三年才拍一部戲，但我不願意做的事，你強迫我做，我就會很難受，所以我只能選擇自己喜歡的角色、劇組」，孫儷更透露兒子從出生以來，第一次看她的劇就是看「安家」，更笑言兒子：「他真的是10萬個為什麼，太多太多的問題了！」