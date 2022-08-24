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林瑞陽張庭轉戰馬來西亞後 傳銷案聽證會將舉行

中央社台北24日電
涉入非法傳銷的林瑞陽和張庭夫婦，近日被曝轉戰馬來西亞，林瑞陽還宣告「我復活了」。（取材自微博）
涉入非法傳銷的林瑞陽和張庭夫婦，近日被曝轉戰馬來西亞，林瑞陽還宣告「我復活了」。（取材自微博）

涉入非法傳銷的林瑞陽和張庭夫婦，近日被曝轉戰馬來西亞，林瑞陽還宣告「我復活了」，今天躍為中國熱搜冠軍後，陸媒指他們涉及的傳銷案近期將舉行聽證會，相關金額恐逾人民幣百億元。

網路影片顯示，林瑞陽近日現身馬來西亞進行品牌演講，他向在場創業者說：「你們為什麼沒辦法做到一年賺（人民幣）13億，因為你只在馬來西亞，在這裡大哥跟你們說，我錯了。我要把我的心放在東盟（東南亞國協），馬來西亞是我東盟的第一站，我在馬來西亞成立了東盟第一家分公司，我要更加的愛你們！」

林瑞陽、張庭創立的美妝品牌在馬來西亞設有分公司，林瑞陽這次表明要拓展業務到11個東協國家。影片顯示，林瑞陽宣告「我復活了」，還語帶激昂稱「我一毛錢都不想賺，我想要賺到你們對我的支持！」

影片還顯示，林瑞陽在現場被大批女子包圍，又是獻花，又是合照，堪比大型粉絲見面會。

「林瑞陽夫婦轉戰馬來西亞」今天躍為中國多個平台的熱搜冠軍，引發網友議論紛紛後，陸媒第一財經晚間報導引述知情者稱，石家莊市裕華區市場監督管理局關於達爾威公司涉傳銷調查的聽證會按計劃應該會在近期舉行，但具體時間尚未確定。估計林瑞陽、張庭夫婦方面會出示各類證據來證明自己的收入是合法所得。

報導稱，聽證會過後就應該會對該事件的最後處理和所涉處罰金額等做出公示，估測所涉金額非常巨大，或逾人民幣100億元（約14.6億美元）。但具體金額和處理結果以官方公示為準。

林瑞陽、張庭夫婦經營的上海達爾威貿易公司，營運「TST庭秘密」品牌，已被官方認定屬傳銷行為，構成組織策劃傳銷違法行為，今年4月傳出被沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元；達爾威名下位於上海市浦東新區96間房產被查封，陸媒稱市值17億元。

據報導，直至目前，仍有部分TST的銷售人員認為林瑞陽、張庭夫婦是沒有問題的，依然在銷售TST產品。

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