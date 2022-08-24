76歲席維斯史特龍驚傳「被離婚」 5月才過25周年紀念日

珍妮佛弗萊文(右二)秀出與3名女兒的合影，「我們四人直到永遠」，照片裡不見爸爸身影。圖／摘自IG

76歲席維斯史特龍與結婚25年的前模特兒愛妻珍妮佛弗萊文突傳離婚，2人育有3女，每個女兒都長得亭亭玉立，史特龍日前更被目擊上刺青店，用其他刺青蓋掉愛妻的刺青，珍妮佛上周也秀出與3個女兒的合照，並標註寫下「這些女孩是我的首要目標，其他事情都不重要，我們四人直到永遠」，如今看來似乎意有所指。

根據「每日郵報」指出，珍妮佛上周五已向佛羅里達州 政府遞交離婚文件，雖然尚不清楚離婚的真正原因，不過兩人目前似乎正在爭產，珍妮佛更希望擁有他們在佛州 棕櫚灘的房子，但接下來必須進行婚姻訴訟，「TMZ」另取得離婚文件指出，珍妮佛指控席維斯故意揮霍、消耗資產，這對家庭財產產生不良影響，所以妻子有權獲取她在婚姻資產上的不平等分配，獲得補償。