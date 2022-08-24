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76歲席維斯史特龍驚傳「被離婚」 5月才過25周年紀念日

記者陳建嘉／即時報導
珍妮佛弗萊文(右二)秀出與3名女兒的合影，「我們四人直到永遠」，照片裡不見爸爸身影。圖／摘自IG
珍妮佛弗萊文(右二)秀出與3名女兒的合影，「我們四人直到永遠」，照片裡不見爸爸身影。圖／摘自IG

76歲席維斯史特龍與結婚25年的前模特兒愛妻珍妮佛弗萊文突傳離婚，2人育有3女，每個女兒都長得亭亭玉立，史特龍日前更被目擊上刺青店，用其他刺青蓋掉愛妻的刺青，珍妮佛上周也秀出與3個女兒的合照，並標註寫下「這些女孩是我的首要目標，其他事情都不重要，我們四人直到永遠」，如今看來似乎意有所指。

根據「每日郵報」指出，珍妮佛上周五已向佛羅里達州政府遞交離婚文件，雖然尚不清楚離婚的真正原因，不過兩人目前似乎正在爭產，珍妮佛更希望擁有他們在佛州棕櫚灘的房子，但接下來必須進行婚姻訴訟，「TMZ」另取得離婚文件指出，珍妮佛指控席維斯故意揮霍、消耗資產，這對家庭財產產生不良影響，所以妻子有權獲取她在婚姻資產上的不平等分配，獲得補償。

席維斯、珍妮佛一向是好萊塢公認的神仙眷侶，珍妮佛也陪伴席維斯史特龍從一度過氣，後來再透過「洛基：勇者無懼」、「浴血任務」系列等片東山再起，席維斯性格愛家，也常貼出居家照，今年5月才秀出多張與珍妮佛的合照，歡慶結婚25周年紀念日，當時還在IG上深情告白「我只希望能與她再度過另一個25年，謝謝妳，甜心」。目前傳出離婚，震驚好萊塢，目前兩人都尚未對外回應證實此事。

席維斯史特龍(左)與珍妮佛弗萊文結婚25年突傳離婚。圖／摘自IG
席維斯史特龍(左)與珍妮佛弗萊文結婚25年突傳離婚。圖／摘自IG
席維斯史特龍(左)與珍妮佛弗萊文結婚25年突傳離婚，原因目前不明。圖／摘自IG
席維斯史特龍(左)與珍妮佛弗萊文結婚25年突傳離婚，原因目前不明。圖／摘自IG
席維斯史特龍(左)與珍妮佛弗萊文結婚25年，一向是外界公認的神仙眷侶。圖／摘自I...
席維斯史特龍(左)與珍妮佛弗萊文結婚25年，一向是外界公認的神仙眷侶。圖／摘自IG

好萊塢 佛州 佛羅里達州

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