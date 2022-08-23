我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福胡佛學者團訪台 蔡英文總統接見

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

翹臀珍曝光超浪漫婚紗 透露與小班超夢幻結婚細節

記者陳建嘉／即時報導
珍妮佛洛佩茲曝光要價總計400萬美元的3款Ralph Lauren絕美婚紗。(取材自On the JLo官方網站)
珍妮佛洛佩茲曝光要價總計400萬美元的3款Ralph Lauren絕美婚紗。(取材自On the JLo官方網站)

班艾佛列克（Ben Affleck）與「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）正式結婚，珍妮佛也終於曝光三款Ralph Lauren婚紗，三件據傳初估要價400萬美元，珍妮佛也在自己的IG專屬的On the JLo官方網站曝光絕美婚紗照片，並寫下「這些裙子很夢幻...謝謝Ralph Lauren」隨後又補充自己會在官方網站分享更多照片、細節，「為了慶祝這個大日子」。

小班、珍妮佛繼上個月在拉斯維加斯舉行小規模的午夜婚禮後，周末在班的喬治亞州豪宅莊園於親友貴賓前再度許下相守一生的承諾，只見珍妮佛的裙襬在莊園內的長橋上延伸，氣派奪目，兩人坐船到橋頭，在橋上以碧藍的水面為背景再度親吻秀恩愛，畫面浪漫、夢幻。主導婚禮規劃的珍妮佛，讓工作人員用白色為主題，增添了童話般的感覺，包括麥特戴蒙夫婦等演藝圈來賓見證他倆的幸福時刻，婚禮主持人則找來Jay Shetty，當天還有名廚幫忙料理，晚上還有施放煙火，無比夢幻。

美國Vogue網站也曝光珍妮佛的大喜之日許多細節，其中包括Ralph Lauren的連身裙，另有層疊的珍珠串，還有施華洛世奇水晶點綴的領口，相當高貴且優雅，據傳珍妮佛洛佩茲先前拍攝浪漫喜劇「娶我吧」就對Ralph Lauren這個品牌極度喜愛，才會一連三套禮服都選該款。

珍妮佛洛佩茲的婚禮找來知名主持人Jay Shetty主持，另有名廚幫忙做料理，當...
珍妮佛洛佩茲的婚禮找來知名主持人Jay Shetty主持，另有名廚幫忙做料理，當天晚上也有施放煙火。(取材自On the JLo官方網站)
珍妮佛洛佩茲的首選一直都是Ralph Lauren。(取材自On the JLo...
珍妮佛洛佩茲的首選一直都是Ralph Lauren。(取材自On the JLo官方網站)

珍妮佛洛佩茲 喬治亞州 班艾佛列克

上一則

「半澤直樹」香川照之爆性騷女公關 強脫內衣揉胸挨告

延伸閱讀

爆料「美國隊長」早就不是處男 馬克魯法洛道歉了

爆料「美國隊長」早就不是處男 馬克魯法洛道歉了
班艾佛列克配合珍妮佛洛佩茲 奢華婚宴要連辦3天

班艾佛列克配合珍妮佛洛佩茲 奢華婚宴要連辦3天
奢華婚宴要來了 班珍本周末將連辦3天 大宴賓客

奢華婚宴要來了 班珍本周末將連辦3天 大宴賓客
不討小班媽歡心 「翹臀珍」婚姻現危機？

不討小班媽歡心 「翹臀珍」婚姻現危機？

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01

超人氣

更多 >
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」