翹臀珍曝光超浪漫婚紗 透露與小班超夢幻結婚細節

珍妮佛洛佩茲曝光要價總計400萬美元的3款Ralph Lauren絕美婚紗。(取材自On the JLo官方網站)

班艾佛列克 （Ben Affleck）與「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）正式結婚，珍妮佛也終於曝光三款Ralph Lauren婚紗，三件據傳初估要價400萬美元，珍妮佛也在自己的IG專屬的On the JLo官方網站曝光絕美婚紗照片，並寫下「這些裙子很夢幻...謝謝Ralph Lauren」隨後又補充自己會在官方網站分享更多照片、細節，「為了慶祝這個大日子」。

小班、珍妮佛繼上個月在拉斯維加斯舉行小規模的午夜婚禮後，周末在班的喬治亞州 豪宅莊園於親友貴賓前再度許下相守一生的承諾，只見珍妮佛的裙襬在莊園內的長橋上延伸，氣派奪目，兩人坐船到橋頭，在橋上以碧藍的水面為背景再度親吻秀恩愛，畫面浪漫、夢幻。主導婚禮規劃的珍妮佛，讓工作人員用白色為主題，增添了童話般的感覺，包括麥特戴蒙夫婦等演藝圈來賓見證他倆的幸福時刻，婚禮主持人則找來Jay Shetty，當天還有名廚幫忙料理，晚上還有施放煙火，無比夢幻。