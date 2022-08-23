翹臀珍曝光超浪漫婚紗 透露與小班超夢幻結婚細節
班艾佛列克（Ben Affleck）與「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）正式結婚，珍妮佛也終於曝光三款Ralph Lauren婚紗，三件據傳初估要價400萬美元，珍妮佛也在自己的IG專屬的On the JLo官方網站曝光絕美婚紗照片，並寫下「這些裙子很夢幻...謝謝Ralph Lauren」隨後又補充自己會在官方網站分享更多照片、細節，「為了慶祝這個大日子」。
小班、珍妮佛繼上個月在拉斯維加斯舉行小規模的午夜婚禮後，周末在班的喬治亞州豪宅莊園於親友貴賓前再度許下相守一生的承諾，只見珍妮佛的裙襬在莊園內的長橋上延伸，氣派奪目，兩人坐船到橋頭，在橋上以碧藍的水面為背景再度親吻秀恩愛，畫面浪漫、夢幻。主導婚禮規劃的珍妮佛，讓工作人員用白色為主題，增添了童話般的感覺，包括麥特戴蒙夫婦等演藝圈來賓見證他倆的幸福時刻，婚禮主持人則找來Jay Shetty，當天還有名廚幫忙料理，晚上還有施放煙火，無比夢幻。
美國Vogue網站也曝光珍妮佛的大喜之日許多細節，其中包括Ralph Lauren的連身裙，另有層疊的珍珠串，還有施華洛世奇水晶點綴的領口，相當高貴且優雅，據傳珍妮佛洛佩茲先前拍攝浪漫喜劇「娶我吧」就對Ralph Lauren這個品牌極度喜愛，才會一連三套禮服都選該款。
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