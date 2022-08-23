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女星蒂娜費長年喜歡拿亞裔開玩笑？抖音網友熱議

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女星蒂娜費長年喜歡拿亞裔開玩笑？抖音網友熱議

記者顏伶如／綜合報導
喜劇女星兼編劇蒂娜費。(Getty Images)
喜劇女星兼編劇蒂娜費。(Getty Images)

曾擔任金球獎頒獎典禮主持人的52歲喜劇女星兼編劇蒂娜費(Tina Fey)，被抖音網紅找出多年來數度來亞裔民眾開玩笑的實例，引發網友熱議。蒂娜費2014年接受深夜脫口秀主持人吉米法隆(Jimmy Fallon)專訪時，形容她的兩歲女兒講起話來的模樣「簡直就像越南電影裡的賣春女郎」。

抖音網紅@Buiside本月稍早分享多段影片並寫發文寫道，蒂娜費總是喜歡拿亞裔開玩笑的手段「並不酷」。其中一段影片顯示，蒂娜費2014年接受深夜脫口秀主持人吉米法隆訪問時說，她的兩歲女兒講話時有一種特別的模樣，「簡直就像越南電影裡的賣春女郎」。台下觀眾出現笑聲，吉米法隆則模仿帶有越南口音的英語。

蒂娜費擔任編劇或參加演出的2004年電影「辣妹過招」(Mean Girls)、2015年電影「瞎趴姊妹」(Sisters)、2015年電影「打不倒的金咪」(The Unbreakable Kimmy Schmidt)當中，也都被找出帶有反亞情結的橋段。

@Buiside指出：「如果大家想知道為什麼種族歧視在美國竟然變得正常化，原因正是有一些像她這樣的人。她在她的媒體當中呈現亞裔民眾的手段是極不尊重的。」

@Buiside也舉例表示，蒂娜費擔任編劇並參加演出的「辣妹過招」片中，有兩個角色是描述高中校園裡的「亞裔酷少女」，彼此之間用越語交談時，英文字幕依照播放版本不同，分別出現「黑鬼，拜託」或「潑婦，拜託」等翻譯，但實際上越語交談的對話，正確翻譯應該是「拜託，我才不敢呢」。

@Buiside指出，故意使用冒犯用詞，是蒂娜費利用亞裔角色為影片製造「震撼效果」(shock value)的操作。某些網友回應寫道，如今回頭檢視過去蒂娜費編寫的劇本，確實發現某些搞笑題材「有問題」。

@Buiside指出，在「瞎趴姊妹」片中，美甲店韓裔員工說著不標準的英語，「打不倒的金咪」片中越裔人物「阮東」(Dong Nguyen)需要具備越語口音，但卻找來韓裔男星李起弘(Ki Hong Lee)飾演，角色因此搞砸。

@Buiside的影片已有超過200萬點閱率。部分網友留言回應，蒂娜費或許無意冒犯，在她出身的時代背景，好萊塢充斥的各種種族歧視內容。

亞裔 電影 種族歧視

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