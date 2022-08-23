布蘭登費雪「爆肥」到600磅奪影展大獎 奧斯卡有希望

布蘭登費雪以新片「鯨魚」拿下多倫多影展演員貢獻獎，他在片中重達600磅。圖／摘自推特

布蘭登費雪曾以「神鬼傳奇」3部曲成為全球影迷心目中的性感偶像，近年因為背部嚴重受傷失去不少片約，昔日健美身材也走樣，近年他在新片「鯨魚」透過特技化妝，讓原本身形臃腫的他，一口氣增胖到600磅，精湛演出獲得肯定，不僅獲得多倫多影展 大獎，更成為明年炙手可熱的奧斯卡 影帝人選。

影片來源：YouTube Entertainment Tonight

多倫多影展執行長卡麥隆貝里更特別聲明稱讚，「布蘭登費雪在電影裡展現深度、充滿力量卻又細膩的精湛演出，我們特別頒獎肯定，歡迎這位年度優秀演員」，由於近年拿下奧斯卡帝后的「小丑」瓦昆菲尼克斯、「父親」安東尼霍普金斯以及「神聖電視台」潔西卡雀絲坦都先在多倫多影展獲獎，讓布蘭登費雪聲勢大增，極有可能在明年獲得獎項肯定。

布蘭登費雪在「鯨魚」與金獎導演 與「黑天鵝」、「母親！」導演戴倫阿諾夫斯基合作，在片中為了要與同志愛人同居拋棄女兒，而愛人逝世後，因此染上暴食症，雖企圖和女兒復合，但卻發生一連串意外。布蘭登在片中化身600磅的中年寂寞男子，先前劇照甫一推出，暴肥、禿頭的超犧牲扮相，獲得不少讚譽。