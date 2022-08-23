布蘭登費雪「爆肥」到600磅奪影展大獎 奧斯卡有希望
布蘭登費雪曾以「神鬼傳奇」3部曲成為全球影迷心目中的性感偶像，近年因為背部嚴重受傷失去不少片約，昔日健美身材也走樣，近年他在新片「鯨魚」透過特技化妝，讓原本身形臃腫的他，一口氣增胖到600磅，精湛演出獲得肯定，不僅獲得多倫多影展大獎，更成為明年炙手可熱的奧斯卡影帝人選。
影片來源：YouTube Entertainment Tonight
多倫多影展執行長卡麥隆貝里更特別聲明稱讚，「布蘭登費雪在電影裡展現深度、充滿力量卻又細膩的精湛演出，我們特別頒獎肯定，歡迎這位年度優秀演員」，由於近年拿下奧斯卡帝后的「小丑」瓦昆菲尼克斯、「父親」安東尼霍普金斯以及「神聖電視台」潔西卡雀絲坦都先在多倫多影展獲獎，讓布蘭登費雪聲勢大增，極有可能在明年獲得獎項肯定。
布蘭登費雪在「鯨魚」與金獎導演與「黑天鵝」、「母親！」導演戴倫阿諾夫斯基合作，在片中為了要與同志愛人同居拋棄女兒，而愛人逝世後，因此染上暴食症，雖企圖和女兒復合，但卻發生一連串意外。布蘭登在片中化身600磅的中年寂寞男子，先前劇照甫一推出，暴肥、禿頭的超犧牲扮相，獲得不少讚譽。
布蘭登當年雖以「森林泰山」、「神鬼傳奇」系列成為家喻戶曉的大明星，但他後來遭遇背部嚴重受傷、與妻子離婚，又被好萊塢男性高層性騷擾，倉皇逃離現場後反而被封殺，讓他一度事業生涯陷入谷底，這回電影評價大好，外界看好他可因「鯨魚」重登事業高峰，不過明年奧斯卡影帝人選還包括「兒子」休傑克曼、「花月殺手」李奧納多狄卡皮歐以及「捍衛戰士：獨行俠」湯姆克魯斯，布蘭登若要稱帝，勢必還得經過一番苦戰。
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