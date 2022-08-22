漫威、星戰槓上？「浩克」一句話惹議 伊旺也出言回敬

伊旺麥奎格在「星際大戰」系列扮演青年版歐比王。（路透資料照片）

同樣隸屬於迪士尼 這個大集團的漫威 英雄片與「星際大戰」系列，很容易引起雙方粉絲的口水戰。近來因為扮演「綠巨人浩克」的馬克魯法洛受訪時一句話，惹得漫威和星戰影迷槓上，連在「星際大戰」系列扮演青年版歐比王的伊旺麥奎格，都含蓄地反擊。

馬克魯法洛說：「如果你看了『星際大戰』，你以後再看任何相關影片，感覺都差不多一模一樣，可是漫威英雄片就不同了，就算在同一個影視宇宙之內，還是能有很多不一樣的風格。」

言下之意，「星際大戰」系列一成不變、缺乏驚喜和創意，可是漫威英雄片就是百花齊放，各種風格都能兼容並蓄，自然可看性也更加豐富。

隔沒兩天，「星際大戰」系列的重要演員之一伊旺麥奎格，在被問到是否加入漫威英雄片行列時，語帶玄機地回答：「我不知道我想不想要。因為我喜歡做各種不同的工作，這是真的，我喜歡導戲，我也喜歡舞台劇 ，我絕對很想要再回到劇場，但你知道，我已經在『星戰』的世界了，我不確定還需不需要加入另外那邊，反正我也沒有想要啦。」