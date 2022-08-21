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班珍超氣派「2度婚」 缺席的除了班弟 還有前妻前夫群

記者蘇詠智／即時報導
凱西艾佛列克（右）與前妻桑默菲尼克斯有兩個青春期的兒子。（路透資料照片）
凱西艾佛列克（右）與前妻桑默菲尼克斯有兩個青春期的兒子。（路透資料照片）

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲繼之前在拉斯維加斯舉行的小規模午夜婚禮後，本周末在班的喬治亞州豪宅莊園舉行更奢華的第2場婚禮，一連慶祝3天，包括麥特戴蒙夫婦、導演凱文史密斯夫婦等都受邀出席，氣氛熱鬧，不過向來與班親近的奧斯卡影帝弟弟凱西卻缺席了。

據媒體報導，班珍各自的孩子們當然是第2場婚禮的重要來賓，班的前妻珍妮佛嘉納雖受邀卻因在德州有工作，只獻上祝福而未出席，珍妮佛洛佩茲的3任前夫也都沒到場。班的弟弟凱西艾佛列克，在婚禮即將舉行前幾個小時仍在洛杉磯，沒有搭機前往喬治亞州，看起來應該趕不上哥哥的奢華婚禮。

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緊盯著凱西的狗仔攝影，都不解問道：「你今天怎麼沒出席哥哥的婚禮？」他則低聲回答：「我有別的事……」，不管身後狗仔隊大聲說道：「今天是你哥哥的大日子耶！」就馬上輕聲說「謝謝」之後開車離去，後來他才表明因為有「身為人父的義務」不得不缺席哥哥的奢華婚禮。他和前妻—「小丑」影帝瓦昆菲尼克斯的小妹桑默有兩個都在青春期的兒子，極有可能本周末輪到他照顧他們，才只好留在洛杉磯。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲廣邀演藝圈親友出席婚宴。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲廣邀演藝圈親友出席婚宴。（路透資料照片）
兩位奧斯卡影帝凱西艾佛列克（左）與瓦昆菲尼克斯，曾經是姻親。（路透資料照片）
兩位奧斯卡影帝凱西艾佛列克（左）與瓦昆菲尼克斯，曾經是姻親。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲周末舉辦盛大婚宴。圖／摘自FB
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲周末舉辦盛大婚宴。圖／摘自FB

珍妮佛洛佩茲 喬治亞州 洛杉磯

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