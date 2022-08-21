班珍超氣派「2度婚」 缺席的除了班弟 還有前妻前夫群

凱西艾佛列克（右）與前妻桑默菲尼克斯有兩個青春期的兒子。（路透資料照片）

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲 繼之前在拉斯維加斯舉行的小規模午夜婚禮後，本周末在班的喬治亞州 豪宅莊園舉行更奢華的第2場婚禮，一連慶祝3天，包括麥特戴蒙夫婦、導演凱文史密斯夫婦等都受邀出席，氣氛熱鬧，不過向來與班親近的奧斯卡影帝弟弟凱西卻缺席了。

據媒體報導，班珍各自的孩子們當然是第2場婚禮的重要來賓，班的前妻珍妮佛嘉納雖受邀卻因在德州有工作，只獻上祝福而未出席，珍妮佛洛佩茲的3任前夫也都沒到場。班的弟弟凱西艾佛列克，在婚禮即將舉行前幾個小時仍在洛杉磯 ，沒有搭機前往喬治亞州，看起來應該趕不上哥哥的奢華婚禮。

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