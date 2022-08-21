下一任007條件出爐：30出頭、超過180 太老太矮都不行

雷吉尚佩吉最符合新龐德人選「年輕又高」的要求。（路透資料照片）

銀幕名間諜的至尊代表—007詹姆斯龐德 ，已經換過6位正宗人選，第6代的丹尼爾克雷格在去年「007 生死交戰」上映後交棒，新的人選還在物色中，英國 賭盤三不五時就會擺出新的演員名字，行情亦不斷在波動。

早先黑人男星伊卓斯艾巴被傳很多年有可能會是史上第一位黑皮膚的龐德，經過反覆洽談，近日新聞報導他確定要放棄，其他包括「超人」亨利卡維爾、「猛毒」湯姆哈迪、「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉等都是賭盤看好的人選。

伊卓斯艾巴身型高大，可惜即將滿半百，以龐德人選來說顯得太老。（歐新社資料照片）

但英國媒體報導，業界內部消息人士指出，下一任龐德人選被要求要高、年輕，因此年紀大概在30出頭、身高超過180公分（更高更好）應是基本要求。年紀30出頭的話，未來還能再演上至少3集都不至於過老，這麼一來快滿45歲又175公分的湯姆哈迪第一個就被刷掉。伊卓斯艾巴雖然有接近190公分的高大身型，因為即將滿50歲，也一樣太老。

湯姆哈迪年紀太大又不夠高，不符合新龐德的條件。（路透資料照片）

至於最多觀眾公認「長得就是傳統007樣子」的亨利卡維爾，身高185公分、合格，卻也已經39歲，當初丹尼爾克雷格接演首部龐德片時也「才」38歲，一番過濾之下，34歲又有181公分的雷吉尚佩吉堪稱最符合「年輕、高」需求的選擇。

亨利卡維爾（中）高大英俊，但接演龐德又有點嫌不夠年輕。（路透資料照片）

龐德片製片人芭芭拉布洛柯利表示下一任龐德要花時間找，或許他們還在精挑細選中，不過007迷還是等到福音，電影 片集確定再續約到2037年，在此期限內觀眾每隔幾年就會看到一部新的龐德片，而2037年也就是正宗龐德片首集「第七號情報員」推出75周年的光榮時刻。