我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

獨排眾議 知名學者：美可能直接參與俄烏戰爭

下一任007條件出爐：30出頭、超過180 太老太矮都不行

記者蘇詠智／即時報導
雷吉尚佩吉最符合新龐德人選「年輕又高」的要求。（路透資料照片）
雷吉尚佩吉最符合新龐德人選「年輕又高」的要求。（路透資料照片）

銀幕名間諜的至尊代表—007詹姆斯龐德，已經換過6位正宗人選，第6代的丹尼爾克雷格在去年「007 生死交戰」上映後交棒，新的人選還在物色中，英國賭盤三不五時就會擺出新的演員名字，行情亦不斷在波動。

早先黑人男星伊卓斯艾巴被傳很多年有可能會是史上第一位黑皮膚的龐德，經過反覆洽談，近日新聞報導他確定要放棄，其他包括「超人」亨利卡維爾、「猛毒」湯姆哈迪、「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉等都是賭盤看好的人選。

伊卓斯艾巴身型高大，可惜即將滿半百，以龐德人選來說顯得太老。（歐新社資料照片）
伊卓斯艾巴身型高大，可惜即將滿半百，以龐德人選來說顯得太老。（歐新社資料照片）

但英國媒體報導，業界內部消息人士指出，下一任龐德人選被要求要高、年輕，因此年紀大概在30出頭、身高超過180公分（更高更好）應是基本要求。年紀30出頭的話，未來還能再演上至少3集都不至於過老，這麼一來快滿45歲又175公分的湯姆哈迪第一個就被刷掉。伊卓斯艾巴雖然有接近190公分的高大身型，因為即將滿50歲，也一樣太老。

湯姆哈迪年紀太大又不夠高，不符合新龐德的條件。（路透資料照片）
湯姆哈迪年紀太大又不夠高，不符合新龐德的條件。（路透資料照片）

至於最多觀眾公認「長得就是傳統007樣子」的亨利卡維爾，身高185公分、合格，卻也已經39歲，當初丹尼爾克雷格接演首部龐德片時也「才」38歲，一番過濾之下，34歲又有181公分的雷吉尚佩吉堪稱最符合「年輕、高」需求的選擇。

亨利卡維爾（中）高大英俊，但接演龐德又有點嫌不夠年輕。（路透資料照片）
亨利卡維爾（中）高大英俊，但接演龐德又有點嫌不夠年輕。（路透資料照片）

龐德片製片人芭芭拉布洛柯利表示下一任龐德要花時間找，或許他們還在精挑細選中，不過007迷還是等到福音，電影片集確定再續約到2037年，在此期限內觀眾每隔幾年就會看到一部新的龐德片，而2037年也就是正宗龐德片首集「第七號情報員」推出75周年的光榮時刻。

龐德 英國 電影

上一則

余苑綺直腸癌病逝 醫：已超出平均30個月存活時間

延伸閱讀

18歲像38歲…蜜莉芭比布朗長大超老氣 新戲又回復青春

18歲像38歲…蜜莉芭比布朗長大超老氣 新戲又回復青春
競標丹尼爾克雷格穿過的西裝 007慶60周年慈善拍賣

競標丹尼爾克雷格穿過的西裝 007慶60周年慈善拍賣
雷恩葛斯林古馳粉色西裝成癮？小布輕鬆穿搭聯名潮鞋

雷恩葛斯林古馳粉色西裝成癮？小布輕鬆穿搭聯名潮鞋
國會暴亂用棍棒襲警 華盛頓男被判刑5年3個月

國會暴亂用棍棒襲警 華盛頓男被判刑5年3個月

熱門新聞

張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰