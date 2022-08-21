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余苑綺直腸癌病逝 醫：已超出平均30個月存活時間

記者鄒尚謙／台北即時報導
余天（右）對於愛女病逝十分悲痛。記者林怡秀／攝影
余天（右）對於愛女病逝十分悲痛。記者林怡秀／攝影

藝人余天二女兒余苑綺2014年罹患直腸癌，抗癌路程長達8年，台灣21日下午余天和余祥銓出面證實，余苑綺已病逝於北榮醫院，享年39歲。專家表示，大腸直腸癌三期治癒後復發率3成至5成，若是以4期復發的狀況來看，最高存活時間為30個月，因此除了預後，定期追蹤也相當重要。

➤➤➤余天悲痛證實余苑綺癌逝 享年39歲

余苑綺2014年時罹患直腸癌，歷經多次化療手術後抗癌成功，但2019年生下第二胎後直腸癌復發，接著癌細胞擴散到肝臟及淋巴，今年她病情每下愈況，癌細胞擴散到全身，媽媽李亞萍不捨透露醫院已對女兒的病情束手無策，更傷心表示余苑綺的大腿和手臂一樣細，連站都站不起來，但為了一對年幼子女，她仍堅強抗癌至今，令人不捨。

余天和弟弟余祥銓今天下午哀痛向記者表示，余苑綺已離世，「她剛剛走了，早上還好好的，一下情況就很糟，我們本來想要急救，但是她已經寫了放棄急救，這樣也好，這樣也不必這麼難過，這麼痛苦，她眼睛都不閉耶，我跟亞萍跟她說，我們放下了，她才稍微閉一些，這樣也好，脫離痛苦，她跟癌症已經10年的時間，可憐的孩子，就放心的走吧。」

北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷表示，大腸直腸癌病患有3至5成會在五年內復發，但存活率可以到7成，關鍵在於有沒有「定期追蹤」，最好的狀況是一復發就積極介入切除；若是錯過最佳時機，就可能會讓腫瘤擴散。

若因沒有定期追蹤，復發時可能就已經來到第四期。黃聖捷說明，第四期復發平均存活時間為30個月，此時只能透過藥物來控制癌症擴散的狀況，等於不斷在追趕病情，但若是擴散到淋巴、肝臟、肺臟多處，可能怎麼也追不上，只能盡力拉長病患存活時間。

「余苑綺已經很努力了。」黃聖捷表示，從復發到如今過世，中間經歷多次開刀治療，其實她已經超過30個月的時間，大家都相當努力；能夠超出平均的存活時間，也是因為化學藥物的進步，有辦法克制癌細胞生長，開刀治療也才能夠有功效。

黃聖捷指出，台灣大腸直腸癌病患分布，與全球數據相仿，以二、三期發現最多，一、四期發現最少，通常是運氣很好才有辦法在罹患早期就發現。平均三期病患僅3至5成有症狀，四期病患則5至6成有症狀，因此仍有許多四期病患癌症已到處轉移了，但還是沒有出現症狀。

黃聖捷建議，民眾若是感到排便不正常吃東西不正常、體重減輕、肚子摸到硬塊、食慾下降、貧血、容易頭暈、煩躁、覺得累，都可能是前兆；但由於症狀十分多元，最重要的還是要定期追蹤，50歲至74歲民眾兩年一次糞便潛血檢查，若為50歲以下民眾，則要自我評估是否屬於高風險族群，有家族病史、工作壓力過大，或是平常喜食紅肉、高溫烹調食物、運動習慣不佳、缺乏膳食纖維等等，就要自行定期到醫院進行檢查，避免太晚發現罹病，耽誤治療最佳時機。

癌細胞 癌症 手術

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