威爾史密斯好感度直落 前妻為他向觀眾求情

威爾史密斯（右）與妻子潔妲蘋姬近半年來好感度明顯下滑，惡感度顯著提升。（路透資料照片）

威爾史密斯 在奧斯卡 頒獎典禮上掌摑克里斯洛克，把自己本來還算不錯的人氣給打掉了不少，面對歐美主流輿論高喊抵制暴力，他除了在事發後幾天後發聲明道歉、接受奧斯卡主辦單位美國影藝學院開除會員身分和10年不得出席活動的懲處外，消失公眾眼前數個月進行心理療程，直到最近又發了道歉短片，生活開始逐漸要回歸常軌，然而經過專業機構的好感度調查，他從1月到7月，好感度由39掉到24，惡感度卻從8上漲到26，他的妻子潔妲蘋姬史密斯比他更慘，好感度從13降到6，惡感度卻從29上升到44。

雪莉贊皮諾與前夫保持良好關係，為他求情。圖／摘自IG

在掌摑風波後，威爾史密斯一堆籌拍、洽談中的新片紛傳停擺，有的還可能胎死腹中，他試圖挽回演藝事業，也以為過了好幾個月、人們也許對他的態度有些暖化，看來情況似乎不見得是這樣。他的前妻雪莉贊皮諾幫他喊話：「我真的希望人們能允許他當個人，我真的很希望這樣，因為我支持他，我們的關係很好。」

威爾史密斯發布道歉短片後，試圖回歸正常生活。圖／摘自IG

幾個月之內，一堆妖魔化威爾史密斯的言論，讓人們幾乎忘了他在爭議的舉動之外，也只是個普普通通的人，就像你我他一樣會有衝動、憤怒甚至不一定管得住自己的時候，做錯事該承認、該負起責任，他也沒有想要逃避，而外界能否再給他一次機會？在道歉短片後，威爾在社群網站 上發了第一則不跟掌摑或道歉有關的內容，被解讀成想要重新出發、走出陰霾。

英國「太陽報」報導，威爾本來籌拍中的傳記影片，引起Netflix和Apple TV+的興趣，在掌摑事件後，兩邊都先停擺，不過Netflix已經又開始恢復洽談，威爾的團隊認為Apple TV+也會跟進，他的演藝事業應該有辦法在掌摑事件逐漸從人們記憶淡去後再度重上軌道。