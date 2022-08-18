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福山雅治、柴崎幸合體 夢幻組合暌違9年回歸

記者黃保慧／即時報導
福山雅治、柴崎幸主演「破案天才伽利略：沉默的遊行」。圖／威視提供
福山雅治、柴崎幸主演「破案天才伽利略：沉默的遊行」。圖／威視提供

全球熱銷超過1500萬冊、日本推理大師東野圭吾最具代表性「偵探伽利略」系列小說三度登上大銀幕，推理迷最期待的「破案天才」湯川教授回來了。這回更令人期待的是，原班人馬福山雅治、柴崎幸、北村一輝三人睽違9年再度回歸，最強組合將攜手破解最難謎團。

「破案天才伽利略：沉默的遊行」故事描述一名失蹤多年的少女，多年後出現卻成了遺體，而頭號嫌疑犯不僅曾捲入相似案件，且都以狡猾手段被釋放，然而這名嫌犯卻無預警遭到殺害，案情陷入膠著。

今日電影前導預告曝光，由福山雅治所飾演的「湯川教授」不僅以招牌魔性笑聲貫穿頭尾，短短30秒影片也重現他經典台詞「真的很有意思！」、「完全沒有頭緒！」

影片來源：YouTube Fun Movie 放電影

「破案天才伽利略：沉默的遊行」改編自日本推理教父東野圭吾最膾炙人口的「偵探伽利略」系列的第九部同名小說，甫上市三個月便熱賣45萬冊，這次睽違9年再度推出的全新電影版，令伽利略書迷興奮不已。

尤其是第一季女主角柴崎幸回歸的消息更是讓人振奮，原著作家東野圭吾也表達了熱烈期待，「我一想到福山飾演的湯川、北村飾演的草薙、柴崎飾演的內海薰的重逢就興奮不已！」

福山雅治飾演「破案天才」湯川教授。圖／威視提供
福山雅治飾演「破案天才」湯川教授。圖／威視提供

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